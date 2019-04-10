藍綠黨團揚言杯葛施政報告　柯文哲：浪費時間沒有意義

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲10日下午將到台北市議會備詢，為連任後首次站上備詢台。對於藍、綠黨團都預告杯葛，柯文哲上午受訪時說，理性問政，該怎麼回答就怎麼回答，還強調可以多一點時間做實質的市政討論，「杯葛浪費大家時間沒有意義。」

至於民進黨團要求針對日前談及杜鵑花議題對議員許淑華爆粗口一事道歉，柯文哲說，「該道歉就道歉，這也沒有什麼」；但他也強調，那算是我們內部私下在談話，被錄到，但是被抓到就認了，該道歉就道歉。

柯文哲為了參加媽祖繞境而請假，引起藍綠議員不滿痛批不尊重議會，早早就揚言要杯葛，民進黨團總召張茂楠指出，在施政報告前一天參與媽祖遶境，就好比說要聯考了卻還在外遊蕩，好像心不在市政，是在選總統，讓人感覺輕佻、不重視。

張茂楠表示，柯文哲現在已經第二任，民進黨團現在已經把自己的定位跟角色作為「準在野黨」，不再有執政聯盟的幻想與氛圍，該監督就監督、該質詢就質詢，「沒有護航的成分或必要」；大巨蛋、環南市場、雙子星、公宅、社會住宅等議題都會是質詢重點。

日前柯文哲因為杜鵑花案聽聞許淑華就怒飆髒話，張茂楠說，柯文哲已經剝奪議員的監督權，已經三讀通過的案子，竟對提案人秋後算帳、媒體放話，並用不雅言詞對提案刪減預算的議員人身攻擊，非常不適格，市長不應該剝奪、打壓，「不能我沒有支持你就譙我、幹我，這個相當不民主，開民主倒車」，將要求柯道歉，不道歉就不讓他上台。

國民黨方面，國民黨團副主委李芳儒表示，首先柯文哲無心市政、想總統位子，另一方面則是北市空屋率多，經濟沒有搞好，會以「無心市政」和「殭屍經濟」這兩個大方向作為重點，基本上會有杯葛，但是沒有太大動作。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）