64%父母願和家人討論身後事　實物給付型終身壽險愈受注意

▲愈來愈多長輩及女性會希望和家人主動討論身後事。（圖／unsplash）

記者李蕙璇／台北報導

64%銀髮族「希望家人主動跟自己討論身後事」，其中又以女性居多，壽險公司推出實物給付型的終身壽險，讓民眾可以規劃自己的身後事。

宏泰人壽經代業務部協理郭永昇表示，以宏泰的實物給付型的終身壽險保單商品來說，是與擁恆文創園區合作，主要是推廣一種正視未來的觀念，讓民眾可以自己選擇往後長眠的居住地，同時也獲得多一份保障。

這張保單是目前國內唯一張可以在投保的同時，由投保人為自己選定墓座位置的實務給付型保單。保額固定為39萬元，提供7、10及20年期等三種繳費期間。以55歲女性為例，7年期保費每年繳36,660元，壽險保障為39萬元。當被保險人於第三保單年度後發生保險事故時，即可依事先選定的墓座位置安葬。

而台灣人壽從保險局推行「實物給付」保單商品政策之後，統計自2016年11月起台灣人壽相繼推出二張終身壽險（實物給付型）保單，開賣至今達近千位保戶。

台灣人壽表示，依其內部大數據分析，殯葬實物給付型商品上市以來，以55至64歲約占65%為主，而且女性為多約占64%，顯示女性消費者更願意自主規劃身後事。從保險局推行「實物給付」保單商品政策之後，統計自2016年11月起台灣人壽相繼推出二張終身壽險（實物給付型）保單，開賣至今達近千位保戶。

台灣人壽表示，一張保單是可採終身壽險保險金額內扣18種殯葬實物給付方案的方式，另一張保單是可再多提供1種單選禮儀（殯）服務，並創業界最多19種殯葬實物給付方案可供選擇之外，並與龍巖集團合作首創全台禮殯（儀）實物給付保單附約險，可搭配終身型主約購買。