素食主義者「火燒餐廳」被判入獄　潑假血、砸玻璃襲擊肉販

▲圖為主張動物權利的人士在美國紐約市遊行，禁止動物在娛樂、家畜、皮毛等產業受到剝削；有男子舉著海報，上面寫著「肉類就是謀殺」。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

法國2名素食主義者日前遭法院判處10個月與6個月徒刑，律師表示這是國內相關案件被判刑的首例，兩人去年破壞多家賣肉的地點，包括打破餐廳與小商店的窗戶以及放火，讓數名肉販、魚販等人的生意受到影響。許多肉販忍無可忍，去年6月寫信給法國內政部，要求政府加強保護他們的安全。

《衛報》報導，23歲的西里爾（Cyrile）與29歲的瑪蒂爾德（Mathilde）遭控刑事損害罪，兩人打破數家商店及餐廳的玻璃，有時還會放火，活動時間大約在去年11月到今年2月之間；這些被攻擊的店家都有販售肉品。

法國里耳法院日前判處這兩名素食主義者入獄，不過根據該國法律，由於他們的刑期低於2年，最後可能會轉去做社區服務，免於牢獄之災。而除了這兩位遭到判刑的人士，另外還有2名被告，包括一名被控共同參與襲擊事件的婦女，她獲得6個月緩刑。

西里爾與瑪蒂爾德過去並沒有前科，兩人都承認在夜間攻擊商家，像是打破窗戶或寫下如「停止物種歧視」、「暗殺者」等的標語，藉此警告出售肉類的企業。由於受害者的業務損失估計為數百萬歐元，法院還下令被告支付賠償金。

這些活動家主張，人類不應該坐在金字塔頂端並消耗動物的肉。事實上，隨著法國飲食與健康習慣的改變，肉類銷售額一直在下降，提倡動物權利的運動也越來越活躍，站出來的包含電影女演員碧姬•芭杜（Brigitte Bardot）。

法國數名肉販都忍不住怒火，他們的活動範圍被潑紅漆，素食主義者想要呈現假血的感覺。當地的聯合肉販發言人里戈（Laurent Rigaud）表示，這些極端的行為與暴力必須結束。