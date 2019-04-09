普悠瑪ATP「從驗收到操作都有缺失！」 　台鐵局最新回應

▲普悠瑪翻覆事故至今超過5個月，將擴大懲處。（圖／記者張君豪攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪號翻覆事故釀成18死事故，至今事隔逾5個月，台北地檢署今（9）日上午表示，從施工、驗收、監督等環節卻實有缺失，將該案移送宜蘭地檢併案偵辦。台鐵局回應，將持續配合宜蘭地檢署調查，希望檢方能夠盡速完成調查，盡早釐清事故真相。

交通部政務次長王國材日前在立法院證實，相關人事懲處從20多人增加至30多人，司機員尤振仲確實也納入名單中。他解釋，懲處名單還需要簽報部長跟行政院才會定案，新一波名單會將進入司法調查的10名同仁也放進來，從原來20個變成30個。

請繼續往下閱讀...

台北地檢署指出，經與調查局北機站、廉政署召開多次專案會議，根據相關卷證、證詞，ATP遠端監視系統的連結施工、台鐵局驗收測試過程，乃至監督操作等各方面均存在缺失，但因偵辦翻車意外究責的宜蘭地檢署認為，ATP遠端監視系統也是事故原因調查的重點，經協調後，北檢將採購驗收部分呈請高檢署，核轉臺灣宜蘭地方檢察署併同偵辦，追究相關人員是否要負業務過失致死等刑責。

台鐵局對此回應，台鐵局先前即已全力配合台北地檢署進行司法調查，有關台北地檢署將該案移轉宜蘭地檢署併案偵辦1節台鐵局予以尊重，並將持續配合宜蘭地檢署調查，期盼檢方能夠盡速完成調查，以及早釐清事故真相。