陸央行4個月豪買42.9噸黃金　花550億抗不穩定風險

▲中國人民銀行連續4個月出手增持黃金 。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）昨（7）日公布最新數據顯示，截至2019年3月底，官方黃金儲備達6062萬盎司，較上月增加36萬盎司。也就是說，自去年2018年12月起，大陸一改超過兩年「按兵不動」的常態，連續4個月增持黃金儲備，換算總共花費近120億元人民幣（約合新台幣550億元），買進42.9公噸的黃金。

《中國基金報》引述分析人士表示，過去央行2年多按兵不動未買黃金，是因為正值美元升息周期；近期突然出手連續加持，可能與美國聯準會的鴿派轉向有關。

▲ 中國人民銀行辦公大樓。（圖／CFP）

事實上，面臨全球經濟成長放緩，地緣政治和貿易爭端等不確定性加劇，已經使得國際各央行的外匯儲備方式趨多樣化，加上各主要經濟體釋放貨幣寬鬆信號，壓縮金融資產實際價值，讓黃金的保值功能更加凸顯。

據世界黃金協會統計，2018年各國政府增持了651.5噸的黃金，為歷史第二高。其中，大陸是繼2016年10月後均未增持黃金以來，睽違兩年多（26個月）再度增持黃金。

從大陸央行公布數據，2019年3月底，官方黃金儲備為6062萬盎司，也就是說自2018年12月開始，大陸每個月分別增持32萬、38萬、32萬、36萬盎司的黃金，共計138萬盎司，換算約為42.9公噸。若按最新金價，大陸官方這四個月共花費了119.72億元人民幣在購買黃金。

世界黃金協會指出，新興市場央行往往持有大量美國國債，因此更多國家為了多元化和安全起見，在外匯儲備中增持黃金。展望未來，協會認為金融市場的不確定性、貨幣政策的轉向以及美元可能的區間震盪，都將支持黃金投資。