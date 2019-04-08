軌道驗證中心改名「鐵道」　交部制定全國鐵路網上位計畫

▲交通委員會逐條審查草案。（圖／陳歐珀辦公室提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

交通委員會今天繼續審查行政院函請審議「財團法人軌道技術研究及驗證中心設置條例草案」案，將「軌道」更名「鐵道」。立委陳歐珀提出具體附帶決議，請交通部依據鐵路法第十條規定，訂定全國鐵路網建構發展上位計畫，並循程序報行政院核定公告。

會中，立委陳素月提出修正動議，將「軌道」更名為「鐵道」。鐵道局長胡湘麟認為，日、韓、陸都是以鐵道為名，因此提案通過。之所以更改名稱，主要是因為該中心業務範圍涉及鐵路、大眾捷運及輕軌運輸之軌道、車輛、號誌通訊、電力等系統，不僅限於軌道系統，更改名稱以免造成外界誤解。

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▲陳歐珀提出，全國鐵路網建構發展上位計畫附帶決議。

陳歐珀認為，東西部鐵道發展落差很大，東部沒有高鐵如何達到城鄉平衡發展，希望未來台灣的鐵道路網能夠健全。他提出附帶決議，請交通部依據鐵路法第十條規定，訂定全國鐵路網建構發展上位計畫，並循程序報院核定公告，作為未來全國鐵路網改善策略及訂定分期推動計畫的依據。

交委會召委李昆澤回應，整體的鐵道規畫確實必須有上位的計畫，鐵道技術和驗證是該中心重要的工作內容，鐵道規畫必須分為短中長程，短程是捷運、輕軌，中程是台鐵，長程是高鐵。交通部政務次長王國材表示，台灣的軌道扮演重要角色，希望在國內本身有一個驗證的單位。