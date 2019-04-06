韓國瑜拒收原因曝光！議員遞「2歲孩媽媽信」　抬頭搖手：別放在我桌上

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高雄市長韓國瑜日前因拒收「2歲孩媽媽的一封信」引發討論，對此高雄市府說明原因。

臉書粉絲專頁「高雄歹過日」PO出一段影片，內容是高雄市議會的質詢現場中，民進黨籍議員高閔琳、邱俊憲等人拿出「2歲孩媽媽的一封信」、錄影設備等，朝著韓國瑜走去說，「市長，這是1個媽媽寫給你的信」，卻被韓當場拒絕。

▲韓國瑜拒絕收下議員遞上的信。（圖／翻攝高雄歹過日）

「免，別放我桌上」，韓國瑜搖著手拒絕，邱俊憲這才追問，「給你看而已，你要不要看一下」、「市民朋友寫的信」、「真的認真的面對一下好嗎？」此時，韓國瑜才鬆口說，「我等一下讀」。

「2歲孩媽媽的一封信」內容大意為，一名有著2歲孩子的媽媽表示，她看著電視發現韓國瑜到中國訪視，想到一國兩制的情況未來可能上演，便擔心孩子的健康、自由及未來，「每天晚上，我都無法入眠」。

▲「2歲孩媽媽的一封信」全文。（圖／翻攝基進黨（基進側翼））

該名媽媽指出，她很膽小也怕衝突，甚至會害怕站在目光下，但為了保護孩子，她也願意體身而出，「我一定會用盡所有力氣來對抗您，來保護我的孩子」，並要求韓國瑜做出保證，不會一國兩制。

根據《三立新聞網》報導，對此，高雄市府解釋，韓國瑜當時顧著看一旁議員拿著的「道具護照」，因此才會拒絕收下這封信，也提到，若民眾有意見表達、陳情，市府很歡迎民眾利用其他管道，強調不一定要請議員在議會轉交給市長。