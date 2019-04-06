影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」 臉書號召無支持者響應

記者蔣婕妤／台北報導

總統府6日晚間舉辦總統府音樂會，反蔡政府臉書社團「全民拔菜總部」晚間5點在中正紀念堂搶先舉辦「死亡音樂會」抗議總統蔡英文，現場上演象徵性「炸平總統府」行動劇，不過，主辦單位雖然在3日前於臉書邀請支持者踴躍參與，現場卻不見支持者到場力挺。

「全民拔菜總部」臉書社團貼文指出，「6日下午五時請大家到中正紀念堂大門來參加拔菜總部的好戲，總督府百年死亡音樂會。蔡英文媚日集團在慶祝總督府建立100年，在凱道舉辦慶祝音樂會。總司令要用最精彩的倒退嚕幫她門做法事牽亡過橋。請大家踴躍出席和台奸獨孬孬們拼場。」

拔菜總部3日在臉書發文邀請支持者踴躍出席，不過整場抗議只有主辦單位，不見支持者。拔菜總部下午5點鐘準時開始抗議行動，現場擺出總統府看版，還有兩顆「炸彈」，透過「自備音效」上演炸平總統府戲碼。主辦單位頻頻高喊「我要做一個堂堂正正的中國人」，他們強調，不滿蔡政府盛大替日本人建立的總統府辦音樂會，要把不滿的聲音大聲說出來。

面對抗議團體，張惇涵回應，總統府音樂會在籌備階段時，國安單位已經有注意到維安問題，由於總統府音樂會活動是開放民眾自由入場，還是會以給民眾方便為主，針對陳抗團體，警方會依造標準作業程序處理。

▲拔菜總部上演行動劇。（圖／記者蔣婕妤攝）