5年遭家暴「鐵塊燙臉」　她淋汽油燒死腥夫…案件大逆轉獲釋

▲柯蘭吉(圖中)與夥伴牽著手。(圖/翻攝自臉書/Kiranjit Ahluwalia)

記者丁維瑀/綜合外電報導

印度籍女子柯蘭吉(Kiranjit Ahluwalia)遭遇丈夫家暴多年,對方甚至把熱鐵塊放在她臉上,留下明顯傷疤,她後來忍無可忍,便放火燒老公的腳,男方因為傷勢過重死亡。事發30年過後,她努力重建自己的生活,並受訪闡述那段曾被虐待的經歷。

BBC報導,1989年春天的一個晚上,迪帕克(Deepak Ahluwalia)拿著發熱的鐵塊壓在老婆臉上。柯蘭吉當時拼命掙扎,她永遠忘不了恐懼,「我無法入睡,哭得很傷心,我身心都處在痛苦中。」

受到極大打擊的柯蘭吉不斷思索,要讓老公感受到她的痛苦,當天夜晚,趁著對方熟睡時,她在丈夫的雙腳淋上汽油並點火,後來帶著兒子跑出家門,「我要給他一個傷疤,他才會記得老婆對他做了什麼。」

迪帕克10天後因為傷勢過重死亡。柯蘭吉認為,她並沒有想要殺害丈夫,只是給個教訓而已,同年12月她被判處無期徒刑,對於判決她感到很生氣,她所遭遇的家暴都被忽視。

Kiranjit Ahluwalia: The woman who set her husband on fire https://t.co/J7ks9DxwVN

柯蘭吉從小在印度旁遮普邦長大,長大後,結婚的壓力開始增加,她不想安頓下來,於是前往加拿大。不過,經過家人介紹,她最後還是與迪帕克走入婚姻,兩人在英格蘭展開生活。

迪帕克起初對老婆還不錯,但他脾氣越來越暴躁,隨時都會翻臉,他朝著柯蘭吉丟東西、辱罵、用刀威脅。柯蘭吉每次想要離家出走都會失敗,結婚5年後,兩人到印度拜訪親戚,她提到自己被家暴,老公對此感到抱歉,之後卻沒有任何悔改。

回到英格蘭後,迪帕克開始外遇,還會向老婆要錢,情況越來越誇張。柯蘭吉一再忍耐,最後終於放火燒丈夫;檢方當時表示,柯蘭吉對於老公的出軌感到忌妒,才會做出這樣的行為。

關注女性移民與少數族群權益的「紹索爾黑人姐妹」(Southall Black Sisters, SBS)機構先是發現柯蘭吉的案子,經過長時間的法律工作,法院終於聽取柯蘭吉長期被家暴的證據。

@SBSisters commemorate 40 years of fighting for women's human rights in the UK w/ film screenings at @RichMixLondon for #UKAFF2019 w/ Kiranjit Ahluwalia, Pragna Patel, @RahilaG, Rohit Sanghvi & @menelikshabazz pic.twitter.com/2bvYyobMEG