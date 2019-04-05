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20顆75元鹿港「空心小籠包」女撕開超傻眼：肉比餛飩還小！老闆中肯認錯

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▲▼20顆75元鹿港「空心小籠包」女撕開超傻眼：肉比餛飩還小！老闆中肯認錯。（圖／翻攝爆料公社）

▲20顆75元的鹿港「空心小籠包」！女網友撕開超傻眼：肉比餛飩還小！（圖／翻攝爆料公社）

生活中心／彰化報導

「可以不要這樣欺騙我嗎？」台中一名韓姓女子在超市買到空心的鹿港小籠包，肉餡幾乎只和餛飩一樣大，照片引發網友熱議，狂笑好空虛、「空氣包」。鹿港本店福有全詹姓老闆受訪時解釋，因為小籠包是機器製作，製程上可能有疏忽，強調絕無欺騙消費者的心態，未來一定會加強品管。

韓女3日透過「爆料公社」發文，在超市買了一袋20入75元的鹿港師小籠包，沒想到蒸的過程中，發現包子縮水，撕開一顆當場傻眼，裡面竟然空空的，往深處一挖才看到最裡面有一塊小肉球，忍不住拍照抱怨「可以不要這樣欺騙我嗎！空虛的小籠包。」

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▲▼20顆75元鹿港「空心小籠包」女撕開超傻眼：肉比餛飩還小！老闆中肯認錯。（圖／東森新聞）

文章引發近萬人按讚，網友紛紛笑呼「主賣皮，肉是送的」、「水餃肉餡都比它多」、「貢丸肉包」、「70%鹿港的空氣」、「鹿港真空包」，還有人氣呼呼罵「不要弄臭鹿港名聲」、「我也有買，難怪小孩都不吃」、「我前陣子才上當而已」、「我也有買，咬下去傻眼」。

韓女事後受訪時開玩笑說，那個肉就真的只有餛飩的大小而已，其實自己也有吃過鹿港的肉包，覺得很好吃，逛超市時看到有賣鹿港小籠包，買回來結果卻失望了。

對此，詹老闆接受《東森新聞》訪問時說明，「擠肉的人如果一有疏忽，會變成肉會比較少，日後我會加強，絕對不會有這種事發生，我絕對沒有欺騙消費者的心態！」強調是機器的問題，未來也會加強品管，還在現場一顆顆撕開小籠包，證明內餡正常，偶爾出現一顆比較小的。

事實上，一包20顆小籠包才賣75元，詹老闆採薄利多銷，工廠請的員工都是弱勢單親家庭。而鹿港知名肉包店則坦言，一顆18元肉包，餡料飽滿、都是員工現做現賣，門市做的是口碑信用，超市則是以量在打、以量消費，還是有市場區隔的。

▼詹老闆中肯認錯，坦承工廠請的都是弱勢員工。（圖／東森新聞）

▲▼20顆75元鹿港「空心小籠包」女撕開超傻眼：肉比餛飩還小！老闆中肯認錯。（圖／東森新聞）

▲▼20顆75元鹿港「空心小籠包」女撕開超傻眼：肉比餛飩還小！老闆中肯認錯。（圖／東森新聞）

▲▼20顆75元鹿港「空心小籠包」女撕開超傻眼：肉比餛飩還小！老闆中肯認錯。（圖／東森新聞）

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