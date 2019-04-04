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亂石砸死同性戀！汶萊伊斯蘭法中如何規定？　LGBT族群只想逃亡

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▲▼汶萊蘇丹兼首相哈山納·包奇亞（Hassanal Bolkiah）、薩莉哈皇后（Queen Saleha）。（圖／CFP）

▲蘇丹哈山納·包奇亞身兼首相，統治汶萊已超過50年。右為薩莉哈皇后（Queen Saleha）。（圖／CFP）

記者王致凱／綜合外電報導

儘管招來全球輿論批評，汶萊政府仍於3日起全面實施嚴格的新刑法，包括可對對通姦者與同性戀性行為處以「石刑」、性侵者死刑，竊盜者也可判「斷手斷腳」刑罰，是東亞地區首個將伊斯蘭教法引入國家刑事法層級的國家。其中有許多法規也適用於非穆斯林，例如侮辱伊斯蘭教先知穆罕穆德，最重同樣可判死。

位於東南亞的汶萊人口約45萬，其中大部分國民為信奉伊斯蘭教的馬來人，是一個絕對君主制國家，由蘇丹兼首相哈山納•包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）統治，國家主要透過石油與天然氣累積龐大財富，國民因此享有豐厚福利，且不需繳納所得稅。

現年72歲的哈山納•包奇亞早在2014年就曾第一次引入伊斯蘭教法，令汶萊成為普通法與伊斯蘭教法併行的法律體系。包奇亞當時曾預告，新刑法將於往後幾年全面實施，當時就曾引發廣泛譴責。

汶萊政府上月30日發表聲明，預告伊斯蘭教法將於4月3日起全面實施，引來國際社會強烈譴責，呼籲蘇丹能收回成命。聯合國也發表回應批評新法「殘酷且不人道」，稱這是維護普世人權價值的一次嚴重倒退。

▼伊斯蘭教法往往對同性戀行有相當嚴厲的懲罰。圖為印尼亞齊特區一名男同性戀者受公開鞭刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印尼亞齊省男同志受到公開鞭刑。（圖／達志影像／美聯社）

不過，汶萊仍執意於3日起上路新刑法。政府透過官方網站發表聲明說，蘇丹「並不指望其他人接受或同意新法，但如果他們能像汶萊尊重其他國家一樣尊重汶萊那就足夠。」

汶萊首相辦公室30日在聲明中說，「汶萊和平國（Brunei Darussalam）是主權完全獨力的伊斯蘭國家，就像其他獨立國家一般，汶萊擁有自己的法治。」汶萊政府不願意向外國媒體發表評論。

在新法之下，能夠被判處死刑的罪名包括性侵、通姦、雞姦、搶劫，以及冒犯或褻瀆伊斯蘭先知穆罕穆德。另外，男男性行為可被處以亂石砸死的「石刑」、女女性行為則可被處鞭刑100下。

與上述法令同時實施的還有，墮胎者將被公開鞭刑、竊盜者會被處以截肢肉刑，甚至連教導兒童伊斯蘭以外宗教，在新法中也屬於違法行為。新刑法主要適用於穆斯林，但其中部分規定同樣適用於非穆斯林，例如男性與男性，或男性與女性之間的肛交行為；至於婚前性行為或女性間的性行為，只有在至少其中一人是穆斯林的情況下才適用。

伊斯蘭教法實施後，國內LGBT社群人人自危。汶萊一名年輕男性同性戀者凱魯（Khairul）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，「真的慘無人道，這是非常嚴苛的峻法，沒有人應該受此劫難…僅僅因為身為同性戀者。」另一名跨性別女性扎因（Zain）說，自2013年首次宣布引入伊斯蘭教法後，她就一直活在恐懼裡，「特別是女性處於極大劣勢中」。扎因已經打算逃離汶萊，目前正向加拿大尋求庇護。

自汶萊政府上月底發出預告以來，許多名人紛紛對此發出疾呼，其中包括好萊塢影星喬治•克隆尼（George Clooney），呼籲公眾抵制與汶萊皇室有關的豪華飯店。

由汶萊蘇丹主導的國家主權財富基金，透過多切斯特精選酒店集團（Dorchester Collection）在全球經營多間豪華飯店，據點遍及洛杉磯、比佛利山莊、倫敦、巴黎、羅馬和米蘭。喬治•克隆尼在推特上直嗆，如果人們還繼續到這些飯店消費，等於向「殺人犯提供收入」。

汶萊蘇丹哈山納•包奇亞3日特表發表一場公開演說，呼籲強化伊斯蘭教義，但對於新刑法則隻字未提。他在演說中說，「我希望伊斯蘭教義能在這個國家茁壯」。他強調汶萊是一個「公平且幸福」的國度，任何人來到汶萊，都能享受到「甜蜜、安全且和諧」的環境。

在汶萊總理府發佈新法敕令後，我外交部同步對國民發出提醒，「前往該國商旅務必遵守當地國法令，及尊重回教風俗。倘國人在該國境內遭遇急難，請即撥打我駐汶萊代表處緊急聯絡電話+673-8956338，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話:0800-085-095，以提供必要協助。」。

▼國際社會呼籲汶萊政府停止實施伊斯蘭法，尤其是撤回反同法條。（資料照／記者季相儒攝）

▲▼1226婚姻平權法案,挺同團體,彩虹旗（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：石刑,汶萊新刑法,伊斯蘭教法,東南亞要聞

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