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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

屋齡30年以上老屋近400萬戶！都更條例修法盼加速都更

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▲▼律師劉昌坪，介紹新版都更條例。（圖／記者吳銘峯攝）

▲律師劉昌坪，介紹新版都更條例。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院去年底修正通過《都市更新條例修正草案》，並於今年1月30日由總統公布施行後，正式上路。但據內政部統計資料，全國住宅屋齡30年以上的老屋約為384萬戶，20年後更將翻倍達740萬戶，因此修法通過後，如何加速都更，引發產學界關心。

因此，理律法律事務所與臺大公共事務研究所，於12日舉辦「都市更新的實務與展望－從都更條例修法談起」研討會，邀請對相關議題長期耕耘的專家學者及實務人士，共同集思廣益，就本次修法及長久以來實務所面臨的都更法律問題進行廣泛討論。

研討會的討論內容極為豐富，包含3加1爭議處理機制、與都市計畫之連結、公辦都更制度、自主更新、都更與文化資產保存如何兼籌併顧、紛爭解決專業法庭設置等各面向議題，讓參加的民眾更加了解新法下的都更制度。

其中律師劉昌坪報告時指出，台灣屋齡過老的問題非常嚴重，代表都更速度極為緩慢。其中光是台北市登記有案的11萬4千餘棟建物中，有超過8成是30年的老屋，約9萬4千餘棟，可見老屋問題嚴重。

而劉昌坪也介紹這次《都市更新條例》修正內容，包含加強政府主導、擴大金融參與、增強都更信任等等理念，另外也介紹了行政法院中為了解決都更爭議的建設專庭。但總歸一句話，希望新法能發揮作用，加速都更，讓人民居住的權益更受保障。
 

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關鍵字：法律,人權,都更條例,老屋,理律律師事務所,劉昌坪,內政部,屋齡,八成

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