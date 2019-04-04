兒童節扮「森林國王」　柯文哲竟比較想當烏龜：比較耐K

▲柯文哲 。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

4月4日為兒童節，台北捷運公司和如果兒童劇團合作，在兒童新樂園舉辦活動，台北市長柯文哲扮成森林國王現身；談到該身裝扮，是不是想要成為政壇的王？柯不以為然回說，不然叫主辦單位趕快換個角色給他好了。而如果兒童劇團團長趙自強詢問對今天的「裝扮」滿意嗎？還是想要演別的角色？柯文哲則笑回，想要演「烏龜」，因為殼比較厚，不怕被Ｋ。

柯文哲表示，臺北市政府在教育政策上也做了很多事情，從實驗教育、智慧教育、國際教育到雙語教育，以及公共化比例要達70%的目標，社區要有托嬰及臨托。柯還對小朋友說，做我們會繼續做，「媒體要繼續黑我們繼續黑」，引來一旁的趙自強驚問，「這有寫在上面嗎？」，柯笑說，這是脫稿演出。

由於台下幾乎都是小朋友，柯文哲致詞時特別簡短，還開玩笑說問趙自強會不會變成水果奶奶，趙說今年是豬年要扮成「豬探長」，還特別學豬叫了一聲，讓柯一度語塞，現場氣氛歡樂。至於要怎麼樣可以像柯文哲聰明？柯說，早睡早起，不要打電動到打到2、3點，早上10點還不起床，吃飯又挑食。

柯文哲講著講著還自爆，自己的兒子、女兒都沒辦法管了，所以各位家長就不要期待太多，認真做事就好了。

柯文哲也呼籲台下家長，回家要繼續增產報國，還要再多生一個，因為生育率實在很低，不過這好像不只是經濟問題，而是文化問題，大家都不想生。

