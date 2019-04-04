嘉義市模範兒童表揚大會　202位模範兒童受表揚

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市108年度模範兒童表揚大會日前於興嘉國小活動中心舉行，109位國小生、93位幼兒園生，共202位模範生獲表揚，多位孩童優秀的表現讓人動容，市長黃敏惠親自頒發獎狀，並勉勵獲獎同學繼續秉持五育均衡發展、關懷他人的精神，造福社會。



市長黃敏惠表示「教育決定人才，人才決定未來」，兒童是未來的希望，感謝嘉義市教育團隊的用心，讓孩子在成長學習的過程中能發掘自己的能量，展現自己。今日所有在場的模範兒童都是大家學習的典範，每個孩子就像是發亮的星球，期勉學校努力發展自已的特色，找到孩子們的亮點，打造優質的環境，讓孩子們在快樂的環境中學習與成長。



大同國小特教班吳依靜也在這次受獎名單，依靜爸爸吳榮原表示，依靜出生即患有腦性麻痺，當下非常徬徨無助，但家人並未放棄希望，積極為她做復健。吳爸爸感謝學校老師的悉心照顧與協助，讓孩子越來越進步，也建議有相同情況的父母，尋求專業協助，不要輕易放棄。





蘭潭國小六年級模範生林慧妍除了是跆拳道高手，小提琴也拉得很好，弟弟目前小二，也是班上模範生。家長表示，對於孩子採行愛的教育、開放學習的態度，除了讀書外，也重視才藝的培養。



蘭潭國小六年級的許冠伶和許冠俐，兩位模範生是雙胞胎，父母都是老師，哥哥也是嘉義國中模範生。於大同附幼擔任老師的媽媽廖梅馨表示，許冠俐(妹妹)對自我要求較高，許冠伶(姊姊)個性較大而化之。在孩子學習成長過程中，著重閱讀習慣培養，扮演陪伴的角色，鼓勵她們多方嘗試。此外，為了讓孩子能擴展各自的社交圈、避免相互比較，選擇讓他們在不同班級裡學習。



就讀興嘉國小六年級林晏妤是學校的自治市小市長，與四年級的妹妹林筱倢一起榮獲今年度模範兒童，姊姊個性活潑開朗，妹妹則謹慎害羞，兩人感情很好，平時熱心幫助同學，在學校擁有好人緣，同時，兩人也都是學校短跑健將，經常參加校內運動競賽，表現傑出。兩姊妹的媽媽廖梅馨表示，平時對於兩姐妹的生活作息非常要求，重視五育均衡發展，並分享教育的秘訣在於陪伴，培養孩子有一顆善良的同理心以及對學習的堅持。