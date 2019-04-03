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翎客航天完成「新航線小寶貝」火箭回收！質量特點曝...數月後挑戰高空飛行

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▲新航線小寶貝 。（圖／翻攝自新浪網）

▲「新航線小寶貝」發射任務示意圖。（圖／翻攝自新浪網）

國際中心／綜合報導

大陸民營航天公司「翎客航天」2日宣布，已於3月27日在山東龍口的火箭回收試驗場，完成了公里級可回收火箭「新航線小寶貝」，並在首次自由狀態下的低空飛行回收試驗中取得圓滿成功，可說在火箭回收技術領域又創下一個新里程碑。「新航線小寶貝」全箭高度8.1公尺，起飛質量1.5噸，動力系統採用5台可變推力的液體火箭發動機組成。

綜合陸媒報導，新航線小寶貝（工程代號RLV-T5，Reusable Launch Vehicle-Test N0.5）由「翎客航天」所研發，是繼2018年1月實現RLV-T3型火箭低空回收與平移後，在今年1月所實現的新型號。

報導還提及，在山東龍口的試驗場裡，「新航線小寶貝」在六級大風中飛行到20公尺高，懸停將近10秒，之後垂直下降在陸場中心。提到火箭垂直回收，許多人都會先想到美國SpaceX公司的獵鷹9號。事實上，SpaceX公司自2012年9月開始，就多次發射「蚱蜢火箭」展開試驗，最初飛行高度只有2公尺，1年後則達到744公尺，對獵鷹9號回收技術進行驗證。

▲新航線小寶貝 。（圖／翻攝自新浪網）

▲「新航線小寶貝」完成結構總裝 。（圖／翻攝自新浪網）

翎客航天技術總監楚龍飛表示，目前的RLV-T5火箭與蚱蜢火箭還差得遠，「至少從噸位上來說，蚱蜢火箭可達到幾十噸量級，我們才1.5噸，僅有它的幾十分之一」。不過楚龍飛指出，RLV-T5火箭有自己的特點，例如核心控制算法具備一定創新性，因為在回收過程中，每秒要消耗幾十公斤推進劑，質量隨時變化，要想保持穩定，發動機的矢量推力與噴口擺動都需要高頻運算，大約每秒要運算200次。

「新航線小寶貝」全箭高度8.1公尺，起飛質量1.5噸，動力系統採用5台可變推力的液體火箭發動機組成。翎客航天官方透露，火箭項目從內部立項開始，經過設計、製造、總裝、靜態點火以及地面試車等，到懸停飛行試驗成功，僅用8個月時間。翎客航天CEO胡振宇還透露，高空飛行將在數月後進行。

▲新航線小寶貝 。（圖／翻攝自新浪網）

▲「新航線小寶貝」首次自由飛行任務徽章 。（圖／翻攝自新浪網）

本次火箭發射邀請到了阿里雲的創始人王堅博士與全球火星學會主席、前NASA工程師羅伯特•祖布林博士，2位專家在親自見證火箭成功回收後，均對火箭在強風干擾下精準的控制效果表示讚嘆，也對研制團隊的創新精神表示認可。

據了解，SpaceX於2015年第一次成功回收火箭以來，也讓全球火箭發射的市場價格被不斷拉低，這使得人類從大航海時代跨入「大航天時代」變得讓人更為期待，全球多家科研單位與公司也相繼發布各自可回收火箭的研發計畫。

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