北台灣最長！　新竹公園百米大沙坑啟用

▲北台灣最長的大沙坑啟用，希望可以造福所有孩子。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

位於東山街，新竹公園後方的兒童遊憩區過去設置罐頭遊具，且雜草叢生易積水環境欠佳，在新竹市政府城市行銷處與設計師巧手規劃下，煥然一新變身成北台灣最具特色且最長的沙坑，今(3)日舉行啟用典禮，新竹市長林智堅表示，新竹公園大改造計畫逐步完成，本次完成兒童遊憩區，有小孩最愛的三種類型大沙坑，且全區都是無障礙共融式遊具，希望讓所有孩子都能安全參與，是兒童節前夕給所有孩子最棒的兒童節禮物。

「兒童節前夕送給孩子的兒童節禮物」，林智堅笑著說，今天北台灣最長的大沙坑啟用，周邊包含溜滑梯、無障礙共融式遊憩區、安全防護地墊與軟性鋪面一應俱全，確保公園的安全性，最特別的是，遊具在規劃時，特別考量身心障礙孩子的需求與方便，希望可以造福所有孩子，都能在相同的空間盡情遊玩。

林智堅表示，1916年啟用至今，超過百年的新竹公園是全台少見位於市中心的大型公園，新竹公園大改造逐步完成，去年啟用的麗池園林廣受市民喜愛，這次則完成了孩子最愛的大沙坑，他也預告，位於體育館旁，全體市民引頸期盼的新竹動物園下半年就會完成，最後更將進一步打開田徑場，設計成結合田徑場的市民廣場，讓新竹公園將成為一座無障礙、空間沒有隔閡的美麗公園。

現場一位劉媽媽帶著一歲的兒子搶先玩無障礙的共融式鞦韆，她說，改造後的公園非常棒，沒想到兒子才一歲都可以遊玩，整體環境開闊舒服，讓她能很放心帶著孩子一同參與；住在附近的林阿姨帶著三歲孫子表示，以前的公園雜草叢生又陰暗，整理過後變得明亮，也保留大樹可以在樹下讓孫子盡情奔跑玩沙，她豎起大拇指說「可以天天來溜孫子！」

新竹市城銷處長顏章聖表示，新竹公園大沙坑為新竹公園兒童探索園區計劃的一環，本次整建工程將原有塑膠式罐頭遊具拿掉重新設計，打造地景式共融遊憩區，本區的主打亮點大沙坑全長近100公尺，為北台灣最長的沙坑遊憩設施，且內部共分為3種不同類型的沙池，包括一般砂沙坑、用水細砂沙坑與小童用白細砂沙坑，讓各年齡層孩子都能盡情玩樂。

此外，沙坑周邊設置兒童共融活動區，遊具形式更打破傳統「罐頭式」塑膠遊具，除了磨石子「地景式溜滑梯」之外，更增加鳥巢式、尿布式鞦韆與各式旋轉盤等各式遊戲設施，提供大小朋友一同玩樂、遊戲、發展體能的共融遊戲場域。

顏章聖強調，區內鋪面考慮無障礙機能使用抿石子和無縫彈性地墊等材料，不論是娃娃車抑或輪椅皆能方便移動使用，色彩部份使用大地暖色系色調，耐看且不失兒童遊憩區的活潑調性。

城銷處表示，草坪除了提升排水機能，更在草種上選擇較耐踩踏之草種，提供大小朋友們良好可供遊憩的空間。區內四周更設置各種休憩設施，提供民眾休憩之使用，並配合既有林蔭位置，打造兒童及長輩休閒空間，藉由無障礙步道改善與各分區整合，讓公園變成社區話家常的地方，將傳統公園轉為共融式公園，更一併提升新竹公園的環境品質。