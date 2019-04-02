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台商力拱「郭台銘＋韓國瑜」　力抗蔡賴配

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▲▼郭台銘、韓國瑜啃玉米。（圖／記者賴君欣攝）

▲郭台銘、韓國瑜啃玉米合體。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

國民黨2020總統選局出現急遽變化，傳台商勸進鴻海集團董事長郭台銘搭檔高雄市長韓國瑜參選，並認為黨主席吳敦義若找非黨員的郭台銘合作，新北市前市長朱立倫傻眼，立法院前院長王金平錯愕，民進黨推總統蔡英文配行政院前院長賴清德也相形失色。

《新新聞》報導，面對國民黨可能推出「郭台銘＋韓國瑜」這組沒有政治包袱的非典型候選人，民進黨恐難以找到攻擊著力點。台商力拱郭韓配，也讓「金權政治」在兩岸暗潮湧現。

據報導，「韓國瑜現象」背後有著千絲萬縷的台商勢力與利益。韓日前脫口稱「老鼠偷拖鞋，大的在後面」一時間眾說紛紜。據韓流粉絲台商圈說法，「老鼠」應是指藍綠各方想角逐總統大選的政治人物，「大的」應該就是郭董。

據報導，吳敦義被問到二○二○是否會提名無黨籍的郭台銘時曾說，如果有勝選機會，「那是百分之百」。近兩年多來，吳敦義不斷公開喊話支持郭台銘選總統，但郭董一直意願不高。

此外，韓國瑜與郭台銘的關係如膠似漆。韓國瑜甫當選第二天，郭台銘就力邀他參與在廈門舉辦的「兩岸企業家峰會」。三月中旬，郭台銘特別到高雄軟體園區與韓國瑜簽訂合作備忘錄。

據報導，郭台銘與鴻海事業無關的政治動作頻頻，包括臉書與LINE@帳號先後開張，LINE@開張短短三天就突破十五萬粉絲。郭還在青年節當天，送出了繡上中華民國國旗、國徽的紅色、藍色鴻海帽各三百頂，瀰漫濃濃政治味。

報導指出，郭台銘在臉書發文稱：「選舉不能成為唯一的寄託。」從美國總統川普（Donald Trump）到菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），再到韓國瑜現象崛起，非典型政治人物出頭成為全球趨勢，或許也讓非政治世家出身的郭董萌生「有為者亦若是」的念頭。

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