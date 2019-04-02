淘寶流行「代吃喝服務」真有人買　網嗨：終於有適合我的工作了

▲大陸流行代喝奶茶服務，不只免排隊，還無須怕變胖，奇葩服務讓網友都好奇。（圖／翻攝自《梨視頻》）



實習記者陳妙津／綜合報導

害怕愛吃零食會胖又要排隊買？大陸網購平台「淘寶」近日流行起「代喝奶茶」服務，只要買家下單付費，便能夠得到賣家喝完的心得感想，包含360度無死角的影片拍攝及照片，還有詳細文字描述，嚴格的賣家還會提供「當日購買證明」，可以說是「你買單我幫喝」，讓網友們直呼「終於找到適合我的工作」。

據《梨視頻》報導，在淘寶頁面上搜尋「代喝奶茶」，便會出現各樣付費服務，產品特色還會強調免排隊、不怕胖等優點，買賣雙方多以網購平台「閑魚」交易，價錢則依照甜度、飲品費用、熱門程度等估算後標價。

▲淘寶搜尋就有許多代喝服務。（圖／翻攝自《梨視頻》）



從事此行業的人多自稱為「代喝員」，有些人單純是因為好玩而投入，也有人認為可以結合愛喝奶茶的興趣，以及自己寫文章的才華，比如22歲的許雅妮（化名）便認為自己在提供一種訂製服務，而且她本身也相當愛喝奶茶，乾脆相互結合成工作。

▲▼賣家會給360度全角度拍照，及100字以上感想。（圖／翻攝自《梨視頻》）



據許雅妮表示，奶製等高糖分的代喝費為2元（約台幣9元），而超過550毫升則要多3元（約14元台幣）。另一名也是學生的代喝員Iris則說，若是需要排隊很久的網紅飲品，則需要額外加價，一分鐘5毛錢。

▲▼除了奶茶外，連火鍋、炸雞都可以付費代吃。（圖／翻攝自微信／齊魯晚報）



除了奶茶外，連火鍋、炸雞、川菜都有人提供試吃服務，而且也有人會因為好奇而下單嘗試。許多網友則紛紛表示，「這工作我可以」、「奶茶也要別人幫忙喝？」、「現代人我不懂」、「我便秘好多天了，可以代拉嗎」、「可以來發展副業了」、「我可以提供代花錢」、「居然有人買？？」

哈爾濱學院經管學院副教授張新建博士則表示，代喝奶茶服務和最近流行的「誇誇群」一樣，都是互聯網經濟的側面反映，只要抓住消費熱門焦點，就有望能迅速分一杯羹，但這類消費焦點快速切換，還無法將它稱之為新興的服務業。

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