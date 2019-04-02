就等金正恩一句話！　韓媒：北韓將發射人造衛星挑釁美國

▲ 金正恩發射與否的決定權。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓媒體指出，北韓東倉里導彈發射場幾乎完全恢復可使用的狀態，上周原定出席的國際會議也無故喊停，種種異常引起外界憂心，平壤當局可能在本月中旬發射人造衛星，進行軍事挑釁，且一切都已準備就緒，就等領導人金正恩一聲令下。

南韓《中央日報》2日報導，一名政府高層1日透露，「北韓其實已經完成東倉里導彈發射架的修復工程，處於隨時都可以發射導彈的狀態，只等最高領導人下定決心。」雖然發射架上目前並未裝上發射載具，卻是北韓2016年2月發射光明星4號衛星以後，首度進行修復工程，格外引起關注。

該名官員表示，平壤當局會假借發射人造衛星的名義進行發射試驗，還是選擇不發射，全看金正恩的決定。此前，國家情報院院長徐薰曾在3月29日表示，北韓在2月啟動東倉里修復工程，大部分已經完成。而美軍預計在30日將擁有彈道導彈痕跡偵察能力的偵察機RC-135S眼鏡蛇球（Cobra Ball）部署於日本沖繩。

另外，北韓此前宣布，將派出亞洲太平洋和平委員會副委員長李鍾赫及外務省副相崔善姬，分別出席上月27及29日在德國及芬蘭舉行的南北韓、美國及主辦國人士參加的半官方會議，卻在會前突然改口。南韓高層透露，會議因此被迫取消。

分析指出，北韓此舉是針對11日美國總統川普及南韓總統文在寅元首峰會所使出的「懸崖戰術」，藉此要求美國在協商與破裂之間二選一。

《中央日報》提到，平壤當局極有可能選在11日最高人民會議或15日前領導人金日成誕辰等政治紀念日發射人造衛星。但專家說明，即便北韓以和平方式發射人造衛星，仍會在朝鮮半島造成動盪。