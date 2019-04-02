海外僑胞寫信給川普力挺賴清德　網路連署支持選總統

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德宣布投入2020黨內初選，許多支持者也樂觀其成。不少海外支持者更發起網路連署，力挺賴清德參選，一位在美國執業的律師蕭東賢表示，自己經常寫信給美國總統川普，向他表達台美政局的個人觀點，信中也提到賴清德投入初選的消息。

蕭東賢表示，自己看到新聞有感就寫信給川普，大部分是關乎美中關係個人的意見，替台灣講話；而這次賴清德願意出來給台美人很大的鼓舞，有感於美國政府對賴清德願比較陌生，他也客觀地向美國朋友介紹，至少讓美國人不會因不瞭解賴院長就出來反對；蕭東賢大讚，「我個人真的覺得賴院長當總統會比小英好得多。」

近日，支持賴清德的後援會在網路上發起網路連署，紛紛設立LINE群組串連連署，分布範圍之廣，有北美洲賴清德後援會、美西賴清德後援會、美國西雅圖賴清德後援會和加拿大賴清德後援會，邀請海外支持者踴躍參加。

而賴清德在投入初選後，總統蔡英文也在出訪前領表登記，賴清德欲阻斷蔡英文的連任之路，民進黨緊急成立協調小組，希望讓初選能夠順利進行，不過，賴清德表明「拒絕蔡賴配」堅持參選到底，近日也透過新書發表會開始宣傳活動，為自己造勢。

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）