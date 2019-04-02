迎接新年號！日動物園招牌大象提「鼻」揮毫出「令和」二字

▲夢花與作品合照。（圖／取自市原ぞうの国）

國際中心／綜合外電報導

日本政府1日在全球關注下，由官房長官菅義偉代表發表德仁皇太子即位後將使用的新年號「令和」，千葉縣市原市一間動物園在年號發表後，特地找來園內的亞洲象「夢花」以鼻子拿起毛筆在白紙上寫下「令和」二字，有趣畫面馬上吸引在場民眾圍觀。

根據《日本放送協會》報導，在平成元年開園的「市原象之國」以飼養多匹亞洲象聞名，1日新年號一公布後，園方馬上就在園內，架起白色紙板，並找來園內飼養的亞洲象夢花，在紙上揮毫出「令和」的漢字，獲得在場約50名觀眾的熱烈掌聲。據了解，在正式開始表演前，夢花已經進行了多次的練習，泰籍飼育員先是騎在夢花身上，一邊看著筆畫，一邊指引夢花下筆。

一名來自埼玉縣的小學男童看到夢花的作品後讚道，「令字寫得真漂亮！」另一名千葉縣79歲的阿公則說，「年號才剛公布沒多久，馬上就可以寫得這麼漂亮，真是嚇了一大跳，希望和平的時代能夠繼續下去。」而夢花的作品未來也將繼續在園內展示，園方表示，之後有望將夢花提筆寫字加入表演環節內。

另一方面，「令和」是首度選用日本文學的新年號，取自日本現存最古老、也具有相當文學價值的和歌集《萬葉集》，第五卷中的梅花之歌32首序文「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」（初春の令月にして、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす）。