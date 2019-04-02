Sony無線藍牙耳罩式耳機上市　30小時長效聆聽、售價4,490元

▲Sony無線藍牙耳罩式耳機再出新，聆聽時間達30小時，售價為4,490元。（圖／Sony提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Sony今（2）日在台推出EXTRA BASS系列無線藍牙耳罩式耳機WH-XB700，延續系列超人氣的重低音技術，更加強化了清晰的人聲表現；可提供達30小時的長效電池續航力及快充支援，搭配NFC一觸即聽與藍牙連線功能，感受無線音樂的聆聽樂趣；共有黑、藍兩款色系選擇，售價為4,490元。

EXTRA BASS系列運用了獨家聲學技術，透過電子重低音增強器突顯低音效果，能強化更深沉有力的音效與節奏表現，為喜愛的音樂添加更具感染力的聆聽體驗；全系列包含輕巧通勤、運動防水以及無線降噪等多元機種，能全面滿足喜愛電子舞曲音樂的使用者聆聽需求；最新無線藍牙耳罩式耳機WH-XB700搭載30mm驅動單體結合優化的EXTRA BASS調音，只要戴上耳機就能感受熱鬧、立體的派對音樂氣氛！

為了提供更優異的行動聆聽體驗，此款無線藍牙耳罩式耳機採用優化的輕量設計，擁有30小時的電池續航力以及10分鐘快充即可播放90分鐘的進階規格；另附有耳機線可支援更長時間的聆聽需求，搭乘飛機時亦可自備轉接頭使用娛樂系統，提供全天候的舒適配戴體驗及高品質音樂享受。中性簡約的色系能符合多數搭配風格，可旋轉平放的結構設計，也方便隨身收納攜帶。

WH-XB700可搭配Sony Headphones Connect應用程式調整個人喜好的音場、重低音等級以及設定夜店、音樂廳、體育館或戶外等不同風格的環繞音效，同時也支援Google Assistant、Amazon Alexa及Apple Siri等智慧語音助理功能，只要按下機身按鈕即可透過語音傳達指令或進行通話。