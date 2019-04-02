慎入！女童赤腳逛豬圈遭沙蚤入侵　腳底長滿「密集黑頭膿包」

▲女童腳底長出數不清的黑頭膿包，模樣相當驚人。（圖／翻攝自New England Journal of Medicine）



國際中心／綜合報導

國外有一名10歲女童兩周前和家人前往巴西鄉村度假，未料回家後不久，腳底竟開始長出密密麻麻的「黑頭膿包」，模樣相當驚人，情況持續整整10天都未消退，家人只好趕緊帶她去醫院求診。

據《每日郵報》報導，該特殊病例刊登於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine），女童的家人透露，在巴西期間，女童曾在「打赤腳」的情況下在豬圈遊玩。醫生證實她感染了由沙蚤引起的寄生蟲疾病，稱為「沙蚤病」（Tungiasis），這種感染會侵入皮膚，引發劇烈疼痛、發炎、搔癢等症狀。

「沙蚤病」源自於中美洲和南美洲，通常發生在偏遠或貧困地區。世界衛生組織表示，沙蚤病多半發生在腳部，母沙蚤會鑽入皮下，如腳趾、腳底或腳跟，當母沙蚤在吸血時，身體也會因此變大，若傷口遭細菌感染，更會形成疹子、膿包等症狀。然而，母沙蚤最後會在皮下挖一個洞，產下約100個卵，這些卵最後會掉落到地上並且孵化。

報導中指出，這種情況下若什麼都不做，大約在3個周期內，母沙蚤便會死亡，症狀也將開始消退，完成一個生命週期。「沙蚤病」的治療方法通常都是以手術摘除寄生沙蚤，再使用外部抗生素，而此案例中，該名女童就是以這種方法來醫治傷口，但後續的恢復情況報導中尚未詳述。

「沙蚤病」的感染率從未真正被計算過，但世界衛生組織估計，美洲約有2000萬人處於這種病痛之中。