謝長廷化身小粉絲！臉書秀「王柏融親筆簽名棒球」...日媒報導照加碼曝光

▲謝長廷1日在自己的臉書PO出旅日棒球好手王柏融送的簽名球照。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

政治中心／綜合報導



駐日大使謝長廷1日在自己的臉書PO出旅日棒球好手王柏融送的簽名球照，並在內文表示，王柏融3月31日在日本職棒開幕系列戰「擊出2安打」，為火腿隊奪得1分，他聽到消息特別開心，在新年號「令和」發布的新氣象時刻，祝福王柏融在日本有亮眼的成績與發展！還附上日媒報導王柏融的照片。

台灣的旅日棒球好手王柏融從中職轉戰日職火腿隊，他在3月29日日職生涯初亮相，並於3月30日「敲出日職生涯首安」，後來又隔天的日本職棒開幕系列擊出2安打，並打下日職首分打點，為火腿隊奪得1分！王柏融賽後獲得英雄訪問，被問到獲選感言時，他簡短回答「謝謝」2字，但自己立刻感到不好意思且笑出來，露出害羞笑容的他，逗得全場球迷心花怒放哈哈大笑。

王柏融直呼，確實是很棒的體驗，「跟在台灣相當不同，特別是氣氛方面」，看台上也有許多來自台灣的球迷喊他的名字，讓他感到相當感動。王柏融還說，「謝謝他們為我加油，希望往後無論是北海道或是其它地方，希望他們能夠繼續為我加油，我會繼續進步。」

駐日大使謝長廷1日開心地在自己臉書PO出王柏融送的簽名球，並補充「是前幾天北海道辦事處轉來的」，還放在桌上，自己聽到好消息特別高興，在新年號「令和」發布的新氣象時刻，祝福王柏融在日本有亮眼的成績和發展！

日本在4月1日宣布新年號「令和」，首相安倍晉三當天上午表示，今天的東京是令人舒服的晴空，滿開的櫻花非常漂亮，想要決定一個能夠連繫著充滿希望的新時代的年號。而新年號「令和」則取自於和歌《萬葉集》中的梅花之歌。

