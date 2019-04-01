IFOAM亞洲有機青年論壇　各國青農探索台灣有機

▲ IFOAM亞洲有機青年論壇，台灣香蕉研究所研發出獨步全球的抗黃葉病的病種苗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市與國際有機農業亞洲聯盟（IFOAM Asia）合作，於 2019 年 3 月 26到31日舉行「先創通路，再開農路Access to Markets：A Road to Sustainability」IFOAM亞洲有機青年論壇，最後兩天安排學員們參訪台灣各地的有機產業現場。

「你慢慢走，田埂很窄喔！」「唉呦！這裡的水好冰喔！」平日安靜的小溝渠是三芝共榮社區的婆婆媽媽們天然洗衣場，然而這次聚集的是來自世界的各地的青農們，熱鬧體驗台式農村的日常。新北市農業局表示，3月30日第一站來到三芝共榮社區，社區中除了水稻種植之外，還有豐富的農田濕地、溪流及水圳生態，並結合社區居民的人文歷史，發展出獨特的生態村觀光遊程。

▲ IFOAM亞洲有機青年論壇，社區中除了水稻種植之外，還有豐富的農田濕地、溪流及水圳生態。

青農們也拜訪了SGS桃園實驗室，一睹檢驗現場的各種科學測試；以及桃園農會與新北市政府合作的校園午餐有機蔬菜裁切廠，這個裁切廠和一般的處理廠不同，採「全廠有機」制度，專門截切有機蔬菜，每小時可處理600-800公斤有機蔬菜，從產地及有機蔬菜截切廠出貨雙重黏貼「驗證標章」，確保全程有機，並針對產地源頭及截切廠抽樣送驗，為學童食用安全作好把關，打造健康校園午餐。

新北市農業局在現場向國際學員說明，有機蔬果從裁切廠裁切包裝完成後，運送到團膳廚房烹煮料理再到校園餐桌的完整過程。來自日本曾經參與地方政府營養午餐規劃的國際講師三好智子也詢問校園午餐菜單設計流程，表示對這樣完整的規劃相當印象深刻。

▲ IFOAM亞洲有機青年論壇，參訪金牌農村發展。

3月31日為參訪的第二天，行程則安排青農們南下至高雄杉林區的永齡農場，佔地達54公頃，栽種300多種有機蔬果，為全台規模最大的有機農場。永齡團隊研發「簡單農」綠色農業智能平台，將大數據分析與物聯網（Internet of Things, IoT）技術應用在農業管理上，利用平台連接監控設備，一一記錄周圍環境與土壤的溫度、濕度、病蟲害狀況等田間數據，再以雲端計算匯出報告，幫助農人看見過去忽視的問題，做出更精準的判斷，全台第一套依據作物生長模式而聰明給水的智慧灌溉系統也在永齡農場展示。除了智慧化生產過程，永齡農場也有具備環境教育講師執照的導覽人員，為公家機關、學校設計課程，也開放一般大眾觀光。

接著青農們南下到香蕉研究所，台灣香蕉研究所研發出獨步全球的抗黃葉病的病種苗，除了臺灣讓香蕉產業平安渡過半世紀的黃葉病罹病低潮，還外銷非洲莫三比克、菲律賓等國。香蕉研究所除了有專業的農試研究功能，近年來也轉型開放一般大眾參觀。各國青農由專業的農試所人員教導後，練習品評體驗，找出最適合品嘗的香蕉熟度，並結束兩天豐富的參訪行程。

▲ IFOAM亞洲有機青年論壇，實地走訪農田觀看有機作物種植。