　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

涉謀殺金正男！段氏香遭判3年4個月　承認傷害罪換提早獲釋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）,金正男謀殺案。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 段氏香先前被大馬政府拒絕釋放時，面容憔悴。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男遭到毒殺一案，越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）1日在馬來西亞被判處3年4個月的刑期。段氏香承認「以危險武器造成傷害」的較輕罪名，換取下個月獲釋。據《紐約時報》報導，她的律師表示，她可能會在5月4日遭到釋放。

段氏香是金正男謀殺案多名嫌疑人中，唯一遭到關押的人，先前也被指控涉案的印尼籍女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）3月時已被馬來西亞高等法院撤銷指控。這讓段氏香大呼「不公平」，越南政府要求大馬也釋放段氏香，但大馬當局拒絕。

▼ 金正男與金正恩是同父異母的兄弟。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩與金正男。▲（圖／資料照／達志影像／美聯社）

段氏香與席蒂艾沙均供稱，以為是參與錄製惡搞節目，對其他事情毫不知情。段氏香的律師先前表示，自己的委託人必須獨自面對謀殺審判，是一種「歧視」，也顯示總檢察長湯姆斯（Tommy Thomas）偏袒某一方。

金正男2017年2月從吉隆坡機場返回澳門時，臉上遭到塗抹致命的VX神經毒劑，20分鐘後抽搐死去。馬來西亞官方化學家蘇布拉瑪寧（Raja Subramaniam）作證時表示，兩名女嫌的衣服上均沾有神經毒劑跡證，而段氏香剪下的指甲上也出現該毒劑。

▼ 段氏香1日步出法院，神情明顯與先前不同。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）2019年4月1日步出馬來西亞高等法院。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
恭喜！哈孝遠老婆剖腹生53cm巨嬰　「遺傳爸媽強大基因」
韓國瑜自爆：收到馬雲來信表明「想到高雄看看」
華航何煖軒因機師罷工下台　總經理謝世謙接掌董座

關鍵字：Doan Thi Huong,金正男,金正恩,北韓,日韓要聞,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普推特語錄／要讓後代子孫搞清楚　「通俄門調查」騙局永遠不該再發生

減肥到家人狂勸！他拋棄「完美六塊肌標準」　腰間一圈肉吸粉

「令和」創下4個第一！　首次網路直播迎「春花綻放」新時代

Siri聽不懂日本新年號！民眾怨：手機打不出「令和」漢字

4公斤恐怖巨瘤「無限長大」侵占左半身　她勇敢曬照抗偏見

北達科他州發現「斷兩半魚化石」　專家：隕石滅絕恐龍重要證據

涉謀殺金正男！段氏香遭判3年4個月　承認傷害罪換提早獲釋

格陵蘭「冰川王者」年增厚40m　專家：海水是關鍵

「再見平成，你好令和」　日本人擠滿街頭歡呼新年號：新時代來了

日本「令和」年出生好尷尬　英文縮寫成優酪乳、18禁！　

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

川普推特語錄／要讓後代子孫搞清楚　「通俄門調查」騙局永遠不該再發生

減肥到家人狂勸！他拋棄「完美六塊肌標準」　腰間一圈肉吸粉

「令和」創下4個第一！　首次網路直播迎「春花綻放」新時代

Siri聽不懂日本新年號！民眾怨：手機打不出「令和」漢字

4公斤恐怖巨瘤「無限長大」侵占左半身　她勇敢曬照抗偏見

北達科他州發現「斷兩半魚化石」　專家：隕石滅絕恐龍重要證據

涉謀殺金正男！段氏香遭判3年4個月　承認傷害罪換提早獲釋

格陵蘭「冰川王者」年增厚40m　專家：海水是關鍵

「再見平成，你好令和」　日本人擠滿街頭歡呼新年號：新時代來了

日本「令和」年出生好尷尬　英文縮寫成優酪乳、18禁！　

郭雪芙女女戀對象曝光！　謝沛恩「剪掉長髮」變成帥T

Superdry、TOUGH巡迴送愛！4月起5場時尚義賣北中南全走透

愚人節最悲淒！　茄子蛋：女生說要在一起，至今還是沒有

大同放任歹戲拖棚未盡連帶責任　證交所開罰10萬元

川普推特語錄／要讓後代子孫搞清楚　「通俄門調查」騙局永遠不該再發生

熱水燙、菸蒂燒再用打火機烤！　柴柴被殘虐「背部有2/3禿掉」

小黃單車10樓從天而降　78歲阿北「出門就被砸」嚴重腦出血

走，上班囉！拉拉自己咬牽繩「燦笑對郎造」　媽哭：那我呢

賣給大陸農藥茶葉商找不到！陳吉仲要韓國瑜出來說清楚

Live／「招商、召X」的對決！　韓國瑜議會正面迎戰陳致中

得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！　他神用15秒震天喇叭聲逼退

國際熱門新聞

為AirPower才買　網嗆退..

她找泰式按摩　慘被踩斷骨變殘疾

被蜜蜂群狂叮螫傷　臉上插滿蜂針

女兒遭性侵　媽砍死人卻獲得自由

日天皇新年號「令和」出爐！5月..

腳放儀表板搭車　害她失去額頭2..

最貴畫作　達文西名畫離奇失蹤

飛機墜毀德國釀3死　俄女富豪喪..

日本令和年出生好尷尬　英文竟是..

日4/1公布新天皇元號通知19..

日本新年號「令和」　懶人包一次..

女師苦求：我懷孕了　5嫌狠捅1..

嬤扛物資徒步救災　暖心富豪贈房

女師PO照被解雇　校長：勾引誰..

更多熱門

相關新聞

日本新年號「令和」創下4個第一！

日本今日公布新年號「令和」，取自於和歌《萬葉集》中的梅花之歌，有盼望人民如梅花般綻放的含意。此次創下史上4項紀錄，包括首次用出自日本古籍《萬葉集》的字、日本憲政史上首次在天皇「生前退位」變更年號、首次在新天皇即位前由現任天皇簽署政令公佈新年號，以及首次用網路現場直播。

日公布新年號　手機卻打不出「令和」漢字！

「你好令和！」日本人歡呼新年號：新時代來了

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手～

日本「天皇」稱號　明治維新才開始

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

阿信報喜：今天說的都是真的！

他買機車被酸：25歲沒車沒面子　網神回獲讚

為AirPower才買　網嗆退AirPods

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

《玩很大》輸了走心：氣死！

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更新iOS13

小S突登報道歉蔡依林：我做了對不起她的事

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面