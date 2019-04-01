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投票時間延長到下午5時？　中選會：勢必延後開票

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▲▼九合一投票排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲九合一投票排隊人潮。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

立法院內政委員會本月1日審查《公職人員選罷法修正》相關草案。針對是否增列投票時間為上午8時至下午5時，中選會在報告中持反對意見。根據報告內容，中選會擔憂延長投票時間，開票時間勢必亦將延後，對於選務作業造成不利之影響，建議不予修正。

為了讓投票流程更友善，立法院內政委員會1日審查公職人員選罷法修正相關草案，提案包括要放寬身障選舉人得由家屬陪同投票，並得攜6歲以下幼兒一同進入投票所，以及建議增列投票時間為上午8時至下午5時。

對於投票時間延長至下午5時，中選會報告指出，按現行選舉投票時間均定於上午8時至下午4時止，已為大多數民眾所接受，由於我國公職人員選舉，投票所於投票完畢後，即改為開票所，當眾遂張唱名開票，雖公開透明，惟較為費時，加上103年起9種地方公職人員合併選舉，101年、105年、109年總統副總統及立法委員合併選舉，未來公民投票與選舉同日舉行投票成為常態，如延長投票時間，開票時間勢必亦將延後，對於選務作業造成不利之影響，建議不予修正。

中選會代理主委陳朝建會前受訪則表示，投票時間延長一事需要審慎考慮，相關時間決定要經過委員會討論，依法處理；此外，他並承諾選務上經歷過去年1124後一定會調整與改進，為了防止選務不宜的現象發生，目前方向是將每一所的投票人數下降，而投開票所部分會因應人數下降適度增加，也會尋覓較大的投開票所，並考慮將選務分流。

▲▼投票所排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：中選會,投票

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