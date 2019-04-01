瘋電影／一吻定情　愛情的臨門一腳～情敵

文／賴賴

瘋言瘋語：

很明顯的這部電影的TA設定就不是台灣觀眾，所以在台灣恐怕會被打槍的很嚴重，通常改編作品都有這種問題，IP太強以至於比較性強，電視劇篇幅長卡司強，男女主角到位的結果是，要重拍這樣的作品演員只能更強，如果沒看過惡作劇之吻的大陸觀眾，應該對於這種偶像型操作法的愛情商業片，接受度不差，但台灣電影觀眾就沒那麼好說話了。

王大陸的江直樹和惡作劇之吻的江直樹最大不同點，在於王大陸身上感受不到書卷氣，這大概是這部電影最大的困境。單就人物塑造雷同對比王大陸不夠理性的表演方式，感情放太重難以說服，加上電影時間篇幅只有120分鐘，轉折牽強力道不足，而其他卡司人物塑造單薄，內涵不到位，這部電影就只是要賣王大陸，偏偏王撐不起這樣重的電影要角，女主角也差強人意，打發時間的話是可以參考，不用大腦的電影。

運用強烈情感音樂來拉情緒，這部分的音樂是及格的，畢竟劇情撐不起情緒時，音樂猶如炸薯條的番茄醬，整體感還是不錯看的啦。喜劇橋段還是有喜感，但不太電影的電影。



片 名：一吻定情

英文名稱：IFall in Love at First Kiss

類 型：愛情、劇情

上映日期：2019-02-14

片 長：02時02分

導 演：陳玉珊

演 員：王大陸 、 林允 、 陳柏融 、 蔡思韵 、 鍾麗緹 、 邰智源

發行公司：車庫



劇情大綱



電影《一吻定情》中，林允飾演的原湘琴喜歡上了王大陸飾演的天才少年江直樹，在她表白失敗準備放棄之際，爸爸居然帶著自己搬進了直樹家裡。一個猛追，一個猛逃，彌漫著甜蜜氣息的高中生活就此上演，兩人間的感情也不斷升溫。



王大陸林允這一版的「直樹與湘琴」，也給了觀眾不少的遐想空間。在《我的少女時代》裡飾演校園老大的王大陸，這一次要飾演天才學霸，會帶來怎樣讓人心動的粉紅泡泡，令人期待。而首次演出校園愛情劇的林允，可愛性格也與湘琴有著相似的特性，究竟林允會將湘琴詮釋的如何，令人萬分期待。

▲王大陸的江直樹，少了書卷氣。



▲傻瓜在這部電影很純粹吃香。

▲伴讀過程有喜感設計。



★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI