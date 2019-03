瘋電影／一吻定情　愛情的臨門一腳～情敵

文/賴賴

瘋言瘋語:

很明顯的這部電影的TA設定就不是台灣觀眾,所以在台灣恐怕會被打槍的很嚴重,通常改編作品都有這種問題,IP太強以至於比較性強,電視劇篇幅長卡司強,男女主角到位的結果是,要重拍這樣的作品演員只能更強,如果沒看過惡作劇之吻的大陸觀眾,應該對於這種偶像型操作法的愛情商業片,接受度不差,但台灣電影觀眾就沒那麼好說話了。

王大陸的江直樹和惡作劇之吻的江直樹最大不同點,在於王大陸身上感受不到書卷氣,這大概是這部電影最大的困境。單就人物塑造雷同對比王大陸不夠理性的表演方式,感情放太重難以說服,加上電影時間篇幅只有120分鐘,轉折牽強力道不足,而其他卡司人物塑造單薄,內涵不到位,這部電影就只是要賣王大陸,偏偏王撐不起這樣重的電影要角,女主角也差強人意,打發時間的話是可以參考,不用大腦的電影。

運用強烈情感音樂來拉情緒,這部分的音樂是及格的,畢竟劇情撐不起情緒時,音樂猶如炸薯條的番茄醬,整體感還是不錯看的啦。喜劇橋段還是有喜感,但不太電影的電影。



片 名:一吻定情

英文名稱:IFall in Love at First Kiss

類 型:愛情、劇情

上映日期:2019-02-14

片 長:02時02分

導 演:陳玉珊

演 員:王大陸 、 林允 、 陳柏融 、 蔡思韵 、 鍾麗緹 、 邰智源

發行公司:車庫



電影《一吻定情》中,林允飾演的原湘琴喜歡上了王大陸飾演的天才少年江直樹,在她表白失敗準備放棄之際,爸爸居然帶著自己搬進了直樹家裡。一個猛追,一個猛逃,彌漫著甜蜜氣息的高中生活就此上演,兩人間的感情也不斷升溫。



王大陸林允這一版的「直樹與湘琴」,也給了觀眾不少的遐想空間。在《我的少女時代》裡飾演校園老大的王大陸,這一次要飾演天才學霸,會帶來怎樣讓人心動的粉紅泡泡,令人期待。而首次演出校園愛情劇的林允,可愛性格也與湘琴有著相似的特性,究竟林允會將湘琴詮釋的如何,令人萬分期待。

▲王大陸的江直樹,少了書卷氣。



▲傻瓜在這部電影很純粹吃香。

▲伴讀過程有喜感設計。



