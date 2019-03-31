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影／四川女子綜合格鬥第一人！ 正妹秒摔85公斤男：不打老公

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記者馬叔安／綜合報導

四川女子黃飛兒被稱為「四川MMA（綜合格鬥）女子第一人」，秀氣的臉龐和健壯的身材讓她受到外人矚目，如今的她可以輕鬆投摔170斤（約85公斤）的男子。不過也正因為她健碩的身材，許多追求者都對她望之卻步，如今她站出來公開呼籲，自己不會打老公。

▲黃飛兒。（圖／翻攝自梨視頻）

▲黃飛兒被稱為「四川MMA（綜合格鬥）女子第一人」。（圖／翻攝自梨視頻）

在公開的影片中，可以看到正在練習的黃飛兒，不論是出拳、踢腿還是摔投的動作，都相當俐落敏捷，即使對手是比她高出一個頭的健壯男子也毫不遜色。她表示，曾有朋友和別人說要給對方介紹女朋友，「就是說介紹我，他們說啊，不要不要，我怕！」

▲黃飛兒。（圖／翻攝自梨視頻）

▲黃飛兒身材精實。（圖／翻攝自梨視頻）

黃飛兒於2013年投身這項運動，並參加國際比賽，成績十勝兩負。她說，可能那些人會給搏擊貼一個標籤，就是暴力，「我想跟大家說一下，搏擊只是一個體育項目，只是一個行業，它並不代表你個人的人品問題和平時的一個行為。」

▲黃飛兒。（圖／翻攝自梨視頻）

▲黃飛兒認為，有些人會把搏擊貼上暴力的標籤。（圖／翻攝自梨視頻）

據指出，生活中的黃飛兒其實和其他女孩一樣，喜歡吃飯逛街，如今的她也想要找到自己的另一伴，她說自己的擇偶條件包括要熱愛健身，跟她有相同的愛好，也喜歡搏擊，「但是，我不會打老公！」

▲黃飛兒。（圖／翻攝自梨視頻）

▲黃飛兒說，自己不會打老公。（圖／翻攝自梨視頻）

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關鍵字：黃飛兒,MMA,綜合格鬥

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