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影／竹子湖海芋季登場！　柯文哲：行銷後產值逾1億「翻了5倍」

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記者楊亞璇／台北報導

北市竹子湖海芋開了！海芋季於29日至4月28日舉行，活動長達31天。台北市長柯文哲30日在臉書透露，單單種植海芋，產值大概只有2千萬左右，行銷海芋季後整個產值超過1億，翻了5倍。

▲▼柯文哲採海芋。（圖／攝影中心攝）

▲柯文哲採海芋。（圖／攝影中心攝）

柯文哲說，竹子湖每年生產150萬枝到200萬枝海芋，產值1500萬到2000萬，不過海芋季將當地的農家進行整合行銷，不只是拍海芋、採海芋，還有賣下午茶、小吃和一些文創產品，甚至是跟婚紗公會結合拍攝婚紗的套裝行程，整個產值就可以超過1億，翻了5倍。

柯文哲表示，今年2月，竹子湖在農委會核定後，也成為繼白石湖、貓空之後，台北市第三個休閒農業區，除了海芋之外，5、6月還有色彩繽紛的繡球花，未來在休閒農業區的加持之下，農家不只是種東西，也可以開發更多附加價值。政府不會比業界更了解市場，所以當地的業者提案，產業局一定會給予必要的協助。

▲2019竹子湖海芋季。（圖／記者林敬旻攝）

▲2019竹子湖海芋季。（資料照／記者林敬旻攝）

北市產發局表示，竹子湖海芋季今年主題訂為「數數海芋」，以數一朵海芋，許一個有你的願望為主軸，營造白色系地景，像是坐在鞦韆上賞海芋、坐在椅子上或趴在欄杆上等造景，帶給旅客幸福的氛圍，今年勢必再度成為熱門打卡所在。

除入口處海芋意象地景佈置外，在清明節4月4日至4月7日期間，於海芋大道苗榜花園前廣場舉辦海芋「心創市集」，現場布置海芋攤車，並仿歐洲市集風格，展售北市各區農特產及海芋相關商品。延續去年獲好評的竹子湖旅行郵局，今年也跟中華郵政合作推出海芋季限量明信片和紀念郵戳。

若不想只是拍照打卡，假日還有深度體驗竹子湖的導覽活動，由台北市農會志工安排專業解說員，在竹子湖入口停車場集合，行至湖田國小旁小徑右轉進入東湖地區，途經蓬萊米故事館、日據時代原種田辦公室、高家祠堂、野溪步道、人工柳杉造林地至頂湖，沿途可見竹子湖人文演替過程，一邊欣賞竹子湖優美的自然風光。

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關鍵字：柯文哲,竹子湖,海芋季

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