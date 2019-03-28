影／「零距離」直擊阿帕契　台中龍翔營區30日開放民眾參觀

記者鄧木卿／台中報導

陸軍第十軍團新社龍翔營區30日開放民眾參觀，28日上午先進行兵力預校，包括五款直升機空中分列、空軍IDF、F16戰鬥機衝場、神龍小組高空跳傘，以及特戰部隊戰技演練，而壓軸演出的空地整體作戰操演，更展現出國軍的堅實戰力，軍方呼籲民眾當天備妥證件以及搭接駁車，才不會掃興。

▲▼台中新社龍翔營區30日開放民眾參觀。（圖／軍方提供，下同）

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第十軍團表示，當天除了IDF、F16戰鬥機衝場之外，靜態裝備陳展方面，有現役裝備AH-64E阿帕契直升機 、UH-60M黑鷹直升機、AH-1W眼鏡蛇直升機、雷霆2000、CM33雲豹甲車、拖式飛彈車、多用途橋車等主戰裝備外，更安排新社地區民眾、學校學生參與甲車試乘、火砲試拉及軍事著裝體驗等活動內容，體驗豐富多元的精采內容。

第十軍團指出，30日上午8點起開放民眾入場，考量新社地區道路狹窄，且假日聯外道路易壅塞，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具前往，指揮部已於太原火車站、后里花博展區、花博神岡停車場、洲際棒球場停車場及東勢河濱公園停車場等5處設置免費接駁專車，此外，提醒參觀民衆請攜帶證明文件（駕照、健保卡或具照片之身分證明文件）以方便查驗入營，否則不予入營。