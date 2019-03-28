不能沒有你！貴婦砸150萬複製已逝愛犬　還要不斷複製

▲范格蒙和她的愛犬布納合影。(圖／Amy Vangemert)

國際中心／綜合報導

美國一名女子由於太愛她的狗狗了，無法忍受失去牠的痛苦，竟然想到了要用複製技術(克隆)，把愛犬一再複製。如此一來，她跟愛犬就能「永遠在一起」！

想出這個主意的，是來自華盛頓州西雅圖市的55歲女子范格蒙(Amy Vangemert)。之前，她所養的一頭貴賓狗布納(Buhner)在13歲時離開了她，讓她痛不欲生。後來她想到：何不利用複製技術讓愛犬「死去活來」呢？

接下來，她聯絡了總部位於德州的ViaGen Pets公司，花了5萬美元(約150萬元新台幣) 讓布納「復活」。2017年時，ViaGen Pets因為年幫助知名藝人芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)複製愛犬成功而聲名大噪，登上新聞版面。

複製狗狗的過程十分迅速。六個月後，范女士就有了3隻跟布納一模一樣的小狗。范女士分別替牠們取名為「小布」(Buhner Junior)、「巴斯德」(Baxter)以及「迪多」(Ditto)。如今3個「毛小孩」已經兩歲了。

范格蒙說：「這是我做過最棒的決定。牠們是我生活中最大的的快樂，花再多的錢都值得。所以我會不斷複製下去，因為我真的很愛牠們！」

據了解， ViaGen Pets已有非常多年利用基因複製動物的經驗。複製狗需要50000美元，複製貓則是25000美元。複製時們，至少要有兩個皮膚樣本來收集DNA，通常取自寵物的腹部或腿部。相關報導及更多照片請看這裡