官員熱唱KTV！短裙豔女下秒「騎乘坐大腿」　摟腰親熱照全曝光

▲中國大陸社群上，流傳雲南省大理州巍山縣青華鄉副鄉長陳學偉不雅照。（圖／翻攝自「中國劉杰」微博，下同）

大陸中心／綜合報導

中國大陸社群最近瘋傳官員在娛樂場所不雅照片曝光！微博大V網友「中國劉杰」近日踢爆，雲南省大理州巍山縣青華鄉副鄉長陳學偉去年底在KTV夜總會與一名年輕女子親熱，女方還直接坐在他的身上，展開「騎乘術」摟摟抱抱，甚至靠近耳朵旁等親密接觸。事後他回應，巍山縣根本沒有什麼夜總會，自己也沒去過，目前巍山縣紀委監察委已介入調查。

網友「中國劉杰」25日在微博發文稱，雲南省大理州巍山縣青華鄉副鄉長陳姓男子，2018年底在某娛樂場所的不雅照片曝光。透過照片可以看到，中年男子原先坐在年輕女子身旁，但下一張照片卻可見女子直接坐在男子的身上互相摟抱，甚至還靠近男方的耳朵，親密接觸的照片一一在網路上曝光。

該內容稱，陳男曾任該鄉黨委委員、武裝部長、黨委副書記、副鄉長等職務，2014年因違規辦客被處分；而透過資料比對，巍山縣青華鄉黨委副書記陳學偉曾在2014年宴客而遭巍山縣紀委嚴重警告處分，因此推判「中國劉杰」在微博提及的陳男應指的是陳學偉。

對此，陳學偉否認此事，而且巍山縣沒有夜總會，他本人也沒去過夜總會，完全不知道照片怎麼流傳，「是不是造謠，到時紀委核實了會給你回覆的。」媒體記者也對比巍山縣政府官網公布陳學偉任前公示照片和網傳的不雅照片，也發現兩人容貌相似度滿高，但他依然表示自己沒有去過相關場所，也沒拍攝過這些照片。

「我們巍山沒有這種娛樂會所。」陳學偉不清楚網路上指的事情，看完網路流傳的照片後，他也認為那並不是自己，但會向黨委政府匯報這一情況。雲南省大理州巍山彝族回族自治縣人民政府新聞辦公室官方微博25日表示，紀委監察委已介入調查。