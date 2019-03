【廣編】

圖、文/維他露提供

「御茶園」今年砸重金力邀金城武拍攝品牌廣告,希望透過金城武來完美詮釋「Stay in Nature,自然回甘」的品牌精神,廣告將於3月29日晚間6點,首度聯合電視、網路、捷運、超商等影音平台,全台跨屏大首播,讓全台一同目睹男神風采,邀您一起stay in nature。



本次金城武代言御茶園的全新品牌廣告,不僅遠赴國外秘境拍攝,更邀請國際頂尖團隊,包含日本具知名度的新銳導演後藤匠平、日本攝影大師伊島薰、金馬獎造型設計奚仲文等共同合作,希望將自然帶給大家的美好,於廣告中完整呈現,廣告中「Stay in Nature」,不僅傳達御茶園19年來堅持使用真正茶葉沖泡,忠於自然茶味的品牌精神。



「御茶園」秉持讓消費者輕鬆便利就能喝到一瓶自然回甘的真實好茶為品牌宗旨,一直以來都是給消費者優質、真材實料、健康無添加的好印象,今年大手筆邀請金城武代言,也是因為今年再度推出全新商品「生茶」,有別於市售包裝茶飲的獨特風味,挑戰極致甘甜口感,也將於3/27開始於各大通路上架。