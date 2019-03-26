解剖時微微張嘴！星情侶殺嬰「屍體説話」　法醫一招打臉狠母

▲新加坡情侶假藉來台觀光，實則生子、棄嬰。

圖文／鏡週刊

3月5日上午，檢察官、法醫和警察在板橋殯儀館進進出出，多家媒體則在解剖室外等候，大陣仗動員只求一個真相，希望能釐清上月被遺棄在廚餘桶的女嬰真正死因。

本刊掌握獨家消息，指遭棄女嬰的肺丟入水中有浮起，證明孩子的肺泡已經張開，小女孩曾經大聲哭泣、努力呼吸，拚命爭取活下去的機會，且包裹女嬰的塑膠袋也留有母親的指紋，證明是狠心的母親將女嬰裝進塑膠袋內，且親手封死綁緊，再交由男友外出丟棄。

▲監視器清楚拍下王男在2月26日凌晨提著塑膠袋亂逛，塑膠袋內就是來不及長大的女嬰。（東森新聞提供）

這起殘忍的殺嬰棄屍案發生在上（2）月26日，新店某清潔公司員工清晨整理廚餘時，發現廚餘桶內有一黑色塑膠袋，他原以為是一般的冷羹殘食，割開塑膠袋後才看見女孩的嬌小容顏在廚餘桶內與他對望，該員工當場嚇傻不知該如何處理，愣了好一會後才報警。

警方追到2人下榻飯店已是棄嬰被發現的隔天，清潔人員整理時沒看見血跡或染血的衛生紙，證明情侶曾破壞案發現場，當時更已有新房客入住，幸運的是，新房客尚未使用衛浴設備，警方在浴室內發現血跡，更在排水孔找到些微的胎盤跡證，比對後確認與小女孩DNA相符，判定女嬰是在這間浴室內出生。

▲檢警3月5日對小女嬰進行解剖，確認孩子是足月生產，且出生時有呼吸心跳。（警方提供）

被棄置在廚餘桶的嬰屍，檢警在第一時間無法確定女嬰是死胎，或是出生後遭遺棄致死，但可以確定的是孩子為足月生產，四肢、腦部和內臟都發育的十分完整，除了頭部一處疑遭清潔工劃到的刀傷外，沒有其他傷痕，而女嬰在解剖時微微張嘴，不知世事的遺容彷彿在安詳沉睡，格外令人不捨心疼。

屍體會說話，真相並未隨著孩子的離世而被掩蓋，法醫若要鑑定嬰兒屍體是死胎或是活嬰，解剖時會採集嬰屍肺部組織，若把肺部組織放進水中有浮起，顯示肺部已有呼吸，代表胎兒出生時是活的；若沉入水中，則代表出生時即是死胎，不曾呼吸到空氣。

若要確認孩子出生後活了多久，則需在解剖時將肛門封住，再將胃腸拉出，放到水中觀察，若胃部和十二指腸有空氣，代表嬰兒約活1小時，若空氣跑到直腸，則表示孩子出生後活了12小時以上。

▲王男長相清秀斯文，卻是親手將女嬰丟進廚餘桶的兇手。（圖／翻攝自臉書）

▲郭女捧孕肚逛街的畫面清楚被拍下。（圖／警方提供）

▲郭女長相甜美。（圖／翻攝自臉書）

現在大部分的謎團已經解開，但這對殘忍父母犯案時的心態也將決定他們未來的命運。在新加坡，謀殺罪最重可處極刑，倘若他們是有預謀的來台灣生產，又將嬰兒活生生丟進廚餘桶致死，他們則將面臨星國的嚴刑峻法，台灣警方則在積極蒐集證據以確認2人的犯罪動機。

台灣警方科學辦案，屢次透過星國媒體傳話，希望2人可以來台協助調查，王男和郭女見無法逃脫罪責，從血跡鑑定報告出來後神隱至今，連當地記者和其家人都連繫不上。