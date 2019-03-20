宏達電祭開發者大獎豐富VR內容　VIVE PRO EYE獲輝達技術肯定

▲2019年遊戲開發者大會(GDC)。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今天（20日）在2019年遊戲開發者大會(GDC)，公布第三屆年度Viveport開發者大獎得獎名單，同時即將上市的Vive Pro Eye也被公認為NVIDIA可變速率著色（VRS）技術的首選VR頭戴式顯示器。

Viveport開發者大獎旨在表揚和獎勵為平台成功做出貢獻的卓越工作室和優秀內容，今年大獎分為娛樂、藝術與文化、遊樂園及教育等4個類別，將有來自4個PC-VR類別的各1名大獎獲勝者和各1名入圍獎得主，以及來自3個VIVE Wave類別的各1名獲勝者。

宏達電宣布，Viveport開發者大獎歡慶得獎體驗內容將於Viveport訂閱服務上架，而得獎者可獲得一份大禮包，其中含現金獎勵、最新的VIVE硬體套件、2019年遊戲開發者大會(GDC)門票，以及相關行銷支援等，包括「Viveport Developer Stories」的影片，總價值超過5萬美元（約150萬新台幣）。

▲宏達電公布第三屆年度Viveport開發者大獎得獎名單。（圖／宏達電提供）



同時，宏達電在美國加州聖荷西，今年規模最大的年度盛會GPU 技術大會（GPU Technology Conference中宣布，即將上市的Vive Pro Eye已被公認為NVIDIA可變速率著色（VRS）技術的首選VR頭戴式顯示器（HMD）。

Vive Pro Eye今年1月初發表，主打透過Vive Pro Eye內建的眼球追蹤功能，開發者可收集更多使用資料來完善訓練模擬場景、幫助電腦及VR效能優化，特點包括視覺控制選單導覽及無控制器模式，適用VR遊樂園或實景娛樂（location-based entertainment）等特殊需求。



此外，為了幫助開發者快速將眼球追踪功能應用到VR應用內容中，Vive今天也發布Pro Eye SDK更新版（SRAnipal），直接集成了VRS用於注視點渲染技術（Foveated Rendering），已可在HTC Vive developer portal下載。