舊瓶裝新酒？在嘲笑了信用卡後　蘋果推出了Apple Card

▲蘋果推出擁有實體卡片的信用卡服務Apple Card。（圖／截自蘋果官網）

科技中心／綜合報導

就在Google及三星等科技巨頭紛紛建立起自己的行動支付系統後，蘋果採取了一個大膽的措施，就是推出擁有實體卡片的信用卡服務Apple Card。

蘋果推出Apple Pay已有4年時間，據科技網站cnet的說法，當初這項服務並非說服使用者以手機支付，而是旨在讓使用者無需再隨身攜帶錢包及實體信用卡。蘋果執行長庫克在2014年推出Apple Pay的發表會上提到，多年來人們一直幻想著能取代這些產品（信用卡），因為卡片容易丟失且使用起來也相對麻煩。

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但事實上，像Apple Pay這樣的行動支付採用率卻成長得十分緩慢。據PYMNTS.com的數據，目前僅有不及三分之一的iPhone用戶至少使用過一次Apple Pay。這反映出即便蘋果試圖將Apple Pay推向更多零售商及電子商務平台，要進一步提升Apple Pay的使用率蘋果仍需做出其他事。

蘋果的Apple Card除了能以數位卡片的形式存放於iPhone中，也推出了傳統的實體卡片用於Apple Pay無法使用的地方，不過從蘋果推出的回饋方案來看，蘋果更希望你使用數位版本。實體Apple Card為鈦合金卡片，卡面上僅有晶片、雷射的蘋果商標及使用者的姓名，沒有卡號、CVV、到期日，也不用消費者簽名，甚至連發卡機構及銀行商標都沒有。虛擬卡預計將於今年夏天在美國上市。

蘋果在發表會上表示，Apple Card沒有延遲付款滯納金、免年費、跨國手續費，試圖免去那些人們不喜歡信用卡的理由。為了更加鞏固自身在支付領域的領先地位，Apple Card將每日結算回饋金，而非過去信用卡所習慣的月結制。若使用Apple Card購買蘋果產品（如iPhone、iPad，或是iMac等），將可獲得高達3%的現金回饋，使用Apple Pay以Apple Card進行一般商品消費則有2%現金回饋，若使用者以實體Apple Card卡片消費則有1%現金回饋。

回過頭來看，這些看似舊的事物，包括曾被庫克嘲笑的信用卡，經過蘋果之手彷彿又煥然一新。這對信用卡業者來說可能是個挑戰，CreditCards.com的行業分析師Ted Rossman說：「坦白說，我對此（Apple Card）感到不知所措，這意味著民眾僅需使用Apple Pay就能獲得更多現金回饋，而無須再使用像花旗現金回饋卡之類的卡片來獲取回饋。」