愛蘭國小親子戶外教學參訪埔里交通分隊　法治教育向下扎根

▲拖吊車示範，邀請小朋友們實際操作，孩子們興奮不已。（圖／埔里分局交通分隊提供／下同）

記者白珈陽／南投報導

埔里鎮愛蘭國小附設幼兒園，日前至埔里分局交通分隊參訪，由分局幹部、警察志工及交通隊員黃文昭負責擔任導覽員，以淺顯易懂的方式與親子們互動，並藉機向小朋友們加強各項法令宣導，讓未來國家棟樑能更深入了解警察機關勤務運作及工作內容，使法治教育向下扎根。

本月22號，愛蘭國小附設幼兒園一行48人到埔里交通分隊進行親子戶外教學，分局幹部、警察志工及交通隊員黃文昭擔任導覽員，向小朋友們加強各項法令宣導，如防竊、防詐騙、反毒品及交通安全常識宣導，並告知如遇到危險應立即撥打「110」報案專線、「165」反詐騙報案專線以及「113」婦幼保護專線等，讓參訪的親子們對警察執行交通安全及治安維護工作，有了更深一層的認知。

埔里分局為了讓參訪師生體驗警察工作內容，在交通分隊駐地前安排警用交通應勤裝備，有電子地磅、警示燈、測速器、酒測器、拖吊車等，由員警親身示範，為師生解說各項裝備使用方式及功能。

▲員警親身示範解說各項裝備使用方式及功能。

尤其進行拖吊車示範時，邀請小朋友們實際操作，現場更是驚呼聲不斷，小朋友們紛紛提出對警察工作的問題，員警們耐心一一予以說明，充分滿足小朋友們的好奇心。

分局長徐章哲表示，非常歡迎愛蘭國小附設幼兒園親子們到埔里分局參觀，希望每位小朋友都能養成守法的良好習慣，並懂得自我保護與學習幫助別人。

▲埔里交通分隊與愛蘭國小附設幼兒園開心合影。