懷孕8月！吸毒妹邊說邊嘔吐「沒辦法遇上了…」生父是O　警秒傻眼

圖文／鏡週刊

有毒品前科的黃姓孕婦，身懷六甲，上週才因詐欺案被警方拘提到案，交保後跑到苗栗鄰居家串門子，伺機竊取外籍女看護的錢包，案發一小時，被害人發現，指證一整天只有黃女進出，警方附近旅館查獲黃女，當場搜出贓款與剩餘的安毒。

員警見黃女挺著8個月大的肚子，說沒幾句話就嘔吐，告訴她：「吸毒對肚子裡的胎兒不好」，但顯然已經放棄自己的黃女，冷漠地說：「沒辦法，遇上了」！至於肚子裡的孩子，生父是誰？黃女也說不上來，令人感到荒唐。

員警指出，目前懷孕8個月的黃女（35歲，未婚）因毒品案入監服刑，去年才出獄，她戶籍在苗栗通霄，但平日居無定所，多半在台中市大甲一帶與毒友廝混，上週四因詐欺案被台中警方拘提，交保後才幾天，又再度犯下竊案。

日前她騎機車到老家苗栗通霄鎮五南里一戶獨居老婦家串門子，趁印尼籍女看護進廚房準備晚餐，摸走她掛在衣架包包內的小錢包，得手後心虛，閒扯不到10分鐘就藉故離去。

等到女看護發現錢包不見，立即報警，她稱一整天只有黃女進出過，且她在廚房時工作時，有瞄到黃女曾靠近過衣架背包，只是沒有想到黃女意圖行竊。

因為黃女並未住在戶籍地老家，警方查出黃女投宿在附近汽車旅館，立刻將她逮捕到案，同時在宛如垃圾堆的免洗碗筷裡，找到有安毒殘渣的袋子、吸食器，黃女坦承下手竊得4000元，但購買毒品與支付旅館費用，目前僅剩1000多元，警方訊後依竊盜、毒癮等罪嫌，將她移送苗栗地檢署偵辦。

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