協志工商「鮮蚵創意料理大賽」　東石布袋生蚵入菜

▲▼ 協志工家舉辦校園廚神爭霸戰，將嘉義東石布袋當地生蚵入菜。（圖／協志工家提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石布袋為蚵仔的故鄉，蚵產量多，肉質肥美碩大且鮮甜，為嘉義在地的指標食材，協志工商為了讓餐飲科學子們發揮所長，透過舉辦蚵創意料理大賽，激發學生對於鮮蚵料理的創意與巧思，同時提倡在地美食。

嘉義縣協志工商餐飲科「台灣在地好滋味、饌食舞臺-鮮蚵創意料理大賽」，比賽方式採參賽者一人一組，運用在地食材，東石布袋特產鮮蚵入菜，製作一道兩盤六人菜餚，並繳交書寫菜餚材料、份量、作法、菜餚的創意想法。

參賽選手需自己準備菜餚之搭配材料，生熟不拘，可攜入製成品，但必須完全符合菜單中所敘寫及照片中所呈現的材料，包括盤飾、菜餚樣式及擺放、餐盤。

菜餚的主材料為東石布袋鮮蚵由學校提供，每人一斤。評分標準，口味30%、菜餚觀感(刀工、火侯、外觀)30%、桌面整體佈置10%、理念說明(含菜餚設計、材料搭配說明及主題訴求符合度)20%、衛生及時間掌控10%。

總共有19位同學進入決賽，同學們平常所學以中、西、泰、日等國料理發揮，加以創意製作出19道以東石布袋鮮蚵為主的料理，色香味俱全的擺盤呈現讓全場觀眾驚豔。