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肥宅逆轉！美大學研究：適量喝酒和輕度過重「可以活更久」

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▲▼渣男,肥宅,魯蛇。（圖／PAKUTASO）

▲肥宅可能會活得更久。（圖／PAKUTASO）

記者錢玉紘／綜合報導

一般印象裡會視飲酒、喝咖啡、肥胖等習慣為健康殺手，但美國加州大學近期一項有關長壽和飲食習慣的研究指出，適量喝酒和咖啡，以及體型過重的人，有更大的機率可以活到90歲以上。活了112歲的美國人歐沃頓（Richard Overton）就曾表示，自己每天早上都會喝一杯威士忌和咖啡。

這項研究來自美國加州大學記憶喪失與神經失調研究中心（The UC Irvine Institute for Memory Impairments and Neurological Disorders, UCI MIND) ，該團隊專攻記憶障礙和神經障礙研究，從2003開始，研究人員花了超過15年的時間，觀察90以上的老人，找出長壽秘訣，參與受試者大超過1600人。

這項長期研究有多項發現，例如，研究指出，每天適量喝酒或是咖啡的人竟人能夠比較長壽，另外，70幾歲的過重人士會比同年齡層，但體重正常的人活得更久。其他還有，約有20%的參與者有睡前兩小時進食的習慣，但是其糖化血色素與一般人無異；90歲以上的人有40%都患有癡呆症，80%左右的人無法自行活動，不管是男性和女性中都很普遍。

香港《新假期周刊》指出，最年老的美國人歐沃頓就曾表示，自己每天早上都會喝一杯咖啡和威士忌，也和這個結果相符。歐沃頓活了112歲，於2018年12月27日去世。

另外，史丹佛大學也曾在《自然-醫學》期刊（Nature Medicine journal）發表有關血液測試的研究，結果顯示，當人們攝取的咖啡因越多，炎症水平則會降低。炎症水平若是過高，將會導致慢性疾病，像是阿茲海默症、糖尿病、高血壓和關節疾病等等。

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關鍵字：長壽,飲酒,喝酒,加州大學,過重

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