　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

奇美推「電視買一送一」優惠限時4天　50吋4K畫質售價不到2萬元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲奇美推電視買一送一。（圖／奇美提供）

▲奇美推電視買一送一優惠。（圖／奇美提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

隨著電視頻道畫質提升，4K畫質電視遂成主流，奇美家電進駐台北電器空調3C影音大展，推出「電視買一送一」優惠，消費者購買特定75吋與86吋電視，即加贈32吋或43吋的液晶電視產品。業者表示，今年4K畫質電視售價比去年再降15%，50吋4K畫質電視售價不到2萬元就能入手。

4K畫質電視已漸成主流，通路指出，目前4K電視已達到銷量6成以上，此外因民眾喜歡追劇，上網與互動功能也逐漸被重視，建議若要更新家中電視，其基本規格因以4K畫質起跳作為考量，以免才用幾年，設備就顯得有點追不上。

奇美針對影音大展，也推出特別優惠，即日起至3／25止，購買指定4K機種包括75吋液晶電視TL-75U700，售價99,000元，可獲得價值7,990元的奇美32型液晶電視 TL-32A600，或是購買86吋液晶電視TL-86U750，售價169,000元，可獲價值15,900元的43吋液晶電視TL-43M200，等同買一送一。

此外，針對50吋至65吋特定型號液晶電視，也推出比去年更划算好入手的價格，50吋的4K畫質液晶電視TL-50M280，售價僅需18,900元起，不到2萬元的售價，還加送價值1,388元的手持式直立兩用吸塵器，4K電視的入手價大大降低。

奇美行銷企劃中心行銷長劉原宏表示，目前4K電視價格已經相當平實，市場主流電視尺寸在50吋至65吋之間，並有再向上升級的趨勢，而除了4K畫質外，有內建影音平台也是消費者愈來愈關心的重點，旗下搭載最高規格Android 8.0影音平台的R3系列，有語音搜尋且可利用遙控器直接開啟GooglePlay Movies與YouTube，銷量也穩定成長。

▲奇美推電視買一送一。（圖／奇美提供）

▲奇美液晶電視U700系列TL-75U700，售價99,000元，加送32吋液晶電視贈品。

ET快訊
低溫10℃！越晚越冷…中部以北超有感　最冷時間曝光
黃光芹轟韓國瑜假仁義道德！別把韓粉推給「綠蛆臥底」
奇美推「電視買一送一」限時4天！50吋4K畫質2萬元有找

關鍵字：奇美,液晶電視,買一送一,4K

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

周二出生「注定變萬人迷」　生日是星期幾，透露你的感情風格

會賴床的人其實超細心　從每天起床習慣就能看出性格

長大後發現朋友愈來愈少　可能是你有4個壞習慣

奇美推「電視買一送一」優惠限時4天　50吋4K畫質售價不到2萬元

網友盛讚華碩ZenFone 5Z　發問「大家持續買ASUS的原因」

電動車減排救地球　卻可能損及人權

春假出國上網優惠來了！電信業推最低每天88元吃到飽

三星S10 5G版確認4/5上市　首發市場選定韓國

想在對岸快速入手AirPods？設定雷射鐫刻要注意　法輪功、中華民國通通不可以

Google Play 210款應用程式有病毒 第三方能入侵Android手機

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

奇美推「電視買一送一」優惠限時4天　50吋4K畫質售價不到2萬元

網友盛讚華碩ZenFone 5Z　發問「大家持續買ASUS的原因」

電動車減排救地球　卻可能損及人權

春假出國上網優惠來了！電信業推最低每天88元吃到飽

三星S10 5G版確認4/5上市　首發市場選定韓國

想在對岸快速入手AirPods？設定雷射鐫刻要注意　法輪功、中華民國通通不可以

Google Play 210款應用程式有病毒 第三方能入侵Android手機

透明版小米9今日預購　三周發貨讓米粉怒叫雷軍親自包裝鎖螺絲

影／快搶！3月底前蘋果官網舊換新iPhone XS現省9395元

買三星S10+現省5000元　LINE MOBILE商城推月租599送4000點

大陸三大運營商日賺4.09億人民幣　積極佈局5G「拚年內商用落地」

航班、電壓、必帶物品　帛琉行前必知準備與注意事項

本土代理商如何成就玩家最愛？專訪So-net遊戲部門兩大操盤手

殯葬父幫慶生！背後傳詭異女聲「昨天車禍…謝謝你」　同事：祂剛好過世1年

商業周刊／體驗鮮明常民生活　逛生猛不夜城油麻地

川普再丟震撼彈 將承認以色列對戈蘭高地主權

影／劉德音談8吋廠是「加量不加價」、先進封裝很重要

嘉大圖書館變炮房！廁所傳出碰撞聲...他還找出「熱熱、黏黏的衛生紙」

美軍官再開砲：谷歌赴中投資AI「技術將外流」　傷害美國安全

中職／補強台南主場設施　統一獅整建水療池

2女記者控訴揉胸、強脫衣性侵　張書維：如果有我出去被車撞死

3C家電熱門新聞

蘋果官網舊換新iPhone X..

奇美推「電視買一送一」限時4天

透明版小米9今開賣　三周發貨時..

Google Play 210..

醜爆了！供應鏈證實新iPhon..

小米手環4通過認證　支援NFC..

庫克推特宣傳iPad mini..

有摺痕！疑似Galaxy Fo..

網友盛讚華碩ZenFone 5..

Apple終於推出AirPod..

小米9缺貨　雷軍：我們從不搞飢..

富連網家推舊收音機換購「智能A..

小米手環4今年上市　功能全面升..

初代iPhone開發板曝光！耗..

更多熱門

相關新聞

把握好康！星巴克今限4小時買1送1

把握好康！網友最愛的星巴克又推出優惠活動了，除了限定兩天的買1送1外，還有3/22這天能享全品項商品85折優惠，但不包含飲料、服務性商品、隨行卡及儲值。

星巴克「4小時好康」！　買一送一大放送

奇美醫親子共讀　讓寶寶感受愛

台灣精微寫實藝術大展　推出30元看特展

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

陽明山採海芋「遇到女神」！

野生「校花級藝人」現身北捷！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

女老師只穿內褲！房東3人狂盯15分鐘

IU勾脖激吻大12歲男星！　網全崩潰

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

一晚至少3次　熟女腰劇烈疼痛受不了提告

G級娜美「越南瑤瑤」消失4年變這樣！復出近照網看傻

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

懷孕4個月男友狠斷　我們不適合

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面