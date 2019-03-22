奇美推「電視買一送一」優惠限時4天　50吋4K畫質售價不到2萬元

▲奇美推電視買一送一優惠。（圖／奇美提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

隨著電視頻道畫質提升，4K畫質電視遂成主流，奇美家電進駐台北電器空調3C影音大展，推出「電視買一送一」優惠，消費者購買特定75吋與86吋電視，即加贈32吋或43吋的液晶電視產品。業者表示，今年4K畫質電視售價比去年再降15%，50吋4K畫質電視售價不到2萬元就能入手。

4K畫質電視已漸成主流，通路指出，目前4K電視已達到銷量6成以上，此外因民眾喜歡追劇，上網與互動功能也逐漸被重視，建議若要更新家中電視，其基本規格因以4K畫質起跳作為考量，以免才用幾年，設備就顯得有點追不上。

奇美針對影音大展，也推出特別優惠，即日起至3／25止，購買指定4K機種包括75吋液晶電視TL-75U700，售價99,000元，可獲得價值7,990元的奇美32型液晶電視 TL-32A600，或是購買86吋液晶電視TL-86U750，售價169,000元，可獲價值15,900元的43吋液晶電視TL-43M200，等同買一送一。

此外，針對50吋至65吋特定型號液晶電視，也推出比去年更划算好入手的價格，50吋的4K畫質液晶電視TL-50M280，售價僅需18,900元起，不到2萬元的售價，還加送價值1,388元的手持式直立兩用吸塵器，4K電視的入手價大大降低。

奇美行銷企劃中心行銷長劉原宏表示，目前4K電視價格已經相當平實，市場主流電視尺寸在50吋至65吋之間，並有再向上升級的趨勢，而除了4K畫質外，有內建影音平台也是消費者愈來愈關心的重點，旗下搭載最高規格Android 8.0影音平台的R3系列，有語音搜尋且可利用遙控器直接開啟GooglePlay Movies與YouTube，銷量也穩定成長。

▲奇美液晶電視U700系列TL-75U700，售價99,000元，加送32吋液晶電視贈品。