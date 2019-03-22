「謝龍介必輸500份雞排」　子弟兵駁蔡賴配：賴清德會走完初選





▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導



行政院前院長賴清德登記民進黨總統初選，藍營掀民進黨「蔡賴配」陰謀論。對此，賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲認為，民進黨協調小組成員都非常了解賴清德，心裡很清楚初選會走完，賴決定會去登記就會選，這是賴的個性，民進黨要準備打完初選，既然總統立委初選機制完整，「黨要準備可能產生黨內競爭」。

林俊憲21日在政論節目《少康戰情室》說，民進黨的總統初選可以對比給台灣人民看，4月決定總統候選人，國民黨還沒領表、不知道要弄到幾月，民進黨就是民主開放的政黨，反之民進黨如果沒有走完初選，不管產生甚麼配，社會解讀利益交換、私底下喬好的，「蔡賴配」傷害賴、蔡、民進黨，可謂「三輸」。

對於「一生監督賴清德一人」的台南市議員謝龍介打賭，賴清德會接受「蔡賴配」，若沒有的話他請500份雞排。林俊憲反問，賴清德要爭取副手位置，不用這麼費盡心機，跑去登記，大家還要幫他選，「謝龍介那五百份雞排輸定了，叫他準備好！」

名嘴唐湘龍也說，政治邏輯上不會有「蔡賴配」或「賴蔡配」，民主國家選舉沒有過副手聲望比總統候選人還高的情形，台灣政治史上也沒有副手當過總統的；他認為，賴清德此時出馬是對的，賴救了自己跟民進黨，不讓柯文哲得好處，預料蔡、賴兩人選完，輸的就離開、邊緣化。