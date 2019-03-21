影／武漢渡江哥游長江2.2公里上班11年　10幾度水溫沒在怕

記者馬叔安／綜合報導

湖北漢揚53歲男子祝壁武11年來，游泳渡過長江上班，2200米左右的距離，29分鐘游完，即使江水只有15度左右也無法阻擋，據了解，祝壁武當初為了減肥而開始冬泳，如今不但成功「甩肉」10幾公斤，因此得到了泳友們口中「渡江哥」的稱號。

▲「渡江哥」祝壁武。（圖／翻攝自《北京晚報》）

《武漢晨報》指出，祝壁武兒時和小夥伴們習得了水性，工作後身材發福，181公分的身高長到了100多公斤，後來到了長江裡玩水之餘，漸漸地學習了游泳的技巧，就這麼練習了5年之後，他從2008年開始冬泳，並每天游泳上班。

開始游泳之後，他的體重降至83公斤，並且在沒有控制飲食的情況下，也良好地控制血糖。2011年時，開始有人以「渡江哥」稱呼他，這個稱號也伴隨他至今。

據了解，祝壁武在上班時，會從鸚鵡洲長江大橋下下水，游到漢陽門武漢長江大橋下上岸，下班時則從武昌造船廠下水，到南岸咀的晴川飯店上岸，耗時都在29分鐘左右。

▲「渡江哥」祝壁武。（圖／翻攝自《北京晚報》）

《北京晚報》報導，在游泳渡江時，江心和岸邊的船隻是最大的危險，不過如今他和開船的師傅都有了默契，都會調整船速，或把船往旁邊移開。

據指出，祝壁武每年的夏天都會帶20多人渡江，而由於泳技受肯定，他也被推薦去體育中心當救生員。