「18歲就成年太荒謬」英國新研究發現：人腦到30歲才發育成熟

▲英國科學家認為，法律規定18歲即為成年是荒謬的，因為人的大腦和心智要到30歲才會完全發育成熟。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

英國法律之所以明確規定18歲即為成年，是經由許多經驗和調整而界定出的規範；然而英國有部分科學家卻認為，18歲就是成年人的規定「非常荒謬」，因為人腦要到30歲才算完全發育成熟。

根據英國《獨立報》（The Independent）報導，英國司法系統日前認定，一般人只要18歲後就是個有成熟行為能力的成年人，因此得負起大部分的責任，不過，是否真的滿18歲就代表是個成年人呢？

國際神經科學研討會18日在英國醫學科學院（Academy of Medical Sciences）舉行，劍橋大學教授瓊斯（Peter Jones）在會上表示，18歲並不代表青春期已經結束，大腦在18歲到30歲之間仍還在經歷各種變化，這也說明為什麼20幾歲的人較容易罹患各種精神上的疾病，情況到了30歲後就會減緩很多。

▲根據英國科學家說法，青春期到「真正成年」是一個緩慢蛻變的過程。（圖／示意圖／pixabay）

「不是說童年接著就是成年，事實是人們就像在一個通道裡，正前往成熟的路上。」瓊斯說，人不像毛毛蟲變蝴蝶，大腦和心智無法在一夕之間就成熟，發育時間的長短也因人而異。基本上，30歲才算是完全發育成熟。

對於人類大腦和心智的發展歷程，瓊斯表示，「這些細微的變化需要花費超過30年的時間。」至於教育、醫療和司法系統將成年定義得如此明確，他認為，轉變和成長是一種過程，「這只是為了他們方便行事。」