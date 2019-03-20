貨到後30天內付款　日商恩沛來台推「AFTEE」無卡後支付服務

▲左起為日商恩沛台灣總經理角元友樹、Cyberbiz副總經理柯智仁、Shopping99首席營銷官彭思齊、VeryBuy創辦人陳建州、日商恩沛首席技術長鈴木史朗。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

全台有千萬無信用卡群族，以及不敢使用網路刷卡的消費者，吸引日商恩沛（Net Protections）來台推出「AFTEE」無卡後支付服務，並在今天（20日）特別向大家解說「AFTEE」的消費模式，主打線上購物可以貨到後14天到30天內付款，免綁信用卡、免儲值、免綁銀行帳戶。

根據內政部及聯徵中心最新數據資料顯示，台灣15歲到80歲具有消費能力，但是未持有信用卡的人數將近1000萬人，其中包含學生、收入不固定的打工族、從事低底薪高獎金的工作者，以及家庭主婦等，甚至還有擔心盜刷，不敢使用網路刷卡的消費者，都成為電商難以觸及的客群。

日商恩沛看準這股商機，特別將已經在日本實行一段時間的「AFTEE」無卡後支付服務引進來台，使用方式很簡單，不僅免除填寫個資、密碼的程序，消費者只要透過手機認證就可以購物，貨到後可以先確認品質，然後在14天到30天內，持手機到超商或ATM繳款。

對消費者來說，「AFTEE」無卡後支付服務不僅免綁信用卡、免儲值、免綁銀行帳戶，還可以避免信用卡盜刷及個資洩漏疑慮，而且「後支付」在日本已經成為網購族，僅次於信用卡的第二大最常使用的支付方式，甚至有7成以上的使用者都是擁有信用卡的群族。

對網購平台來說，「AFTEE」則是可以搶攻無卡的新客群商機，還有替代過去超商貨到付款的低取貨率，甚至會在約定時間內，由AFTEE代付款給店家，100%保障商家款項回收，無呆帳風險，甚至在日本的營運統計，平均還為合作商家提升26%的營業額，首波已經和開店平台Cyberbiz、Shopping99、VeryBuy非常勸敗合作。

▲日商恩沛台灣總經理角元友樹。（圖／記者姚惠茹攝）

日商恩沛台灣總經理角元友樹指出，恩沛在日本累積使用人次已經超越1億人，交易次數逼近1.5億件，擁有超過16000間合作企業，累積不重複使用人數高達3600萬人，每月的活躍用戶突破350萬名，長期合作的客戶已經有日清食品、藥妝松本清、Adidas、LUSH、UNIQLO、GU等知名品牌。

不過值得注意的是，「AFTEE」如果只使用手機號碼SMS身份驗證的話，消費上限為2000元，加入APP成為會員的話，再提升至1萬元，累計信用則可以上調至2萬元，若是延遲繳費，則有2週的緩衝期，將會寄發簡訊提醒消費者。

此外，角元友樹指出，「AFTEE」來台初期，將以結盟線上的電商平台業者為主，預計今年內會進一步推出「無卡分期」服務，攜手品牌電商一起開發尚未接觸行動購物的新用戶。