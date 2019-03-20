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【逐字還原】朱立倫：為國民黨勝選全力以赴成為最強候選人

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▲▼朱立倫拜會新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱立倫。（圖／資料照）

政治中心／台北報導

對於國民黨在2020總統大選是否會強勢徵召南部韓流一事，前新北市長朱立倫表示，自己會全力以赴成為最強的候選人，為國民黨勝選及台灣更好的未來全力以赴。朱立倫辦公室20日也表示，朱立倫只有勝選考量沒有位置考量，在訪談中更未曾提及擔任副手人選一事，外界勿以老套政治人物的邏輯來解讀朱立倫的大格局思考。相較於民進黨即將在四月中旬推出總統候選人，國民黨現在應該盡快確立初選機制辦法，不能再拖下去，讓代表國民黨的候選人能有更充裕的時間爭取選民的支持。

朱立倫是在19日接受蘋果日報專訪時，做上述表示。朱立倫辦公室日也公布媒體專訪提問之逐字稿，重點內容如下：

媒體提問：未來如果假設，黨中央用很強勢的方式，徵召了南部的韓流，那麼您這個16年來跟這4年來，這些年來的蛻變，黨中央也看在眼裡，如果黨中央也跟我一樣很沒禮貌的徵詢您說，您現在是最年輕的一位，未來您的機會比現在檯面上的都更多，如果黨中央徵詢您去擔任任何一位人的副手，您會考慮嗎？

朱立倫答：我應該這樣講，我全力以赴讓自己變成最強的，然後如果不是我，我全力的協助我們黨的候選人，不求任何的位子，也不會...也不會為個人考量，只求台灣更好，只求中華民國更好。

媒體提問：不求任何的位子，但是也不排斥接受？

朱立倫答：我沒有講，我只有說我們不求任何的位子，不為個人考量，只求台灣更好，只求中華民國更好。

媒體提問：保持彈性？保持所有的空間？

朱立倫答：不是，應該說，目標不變，就是一切都不要為個人的權位，是為台灣更好，為中華民國更好。

另外，朱立倫在接受專訪時也強調，無論在經濟、兩岸、能源政策等攸關台灣未來發展等重要議題上，都已提出主張論調及逐步推出具體做法，朱立倫尊重機制，也一定尊重民意，但有自信會是最適合代表國民黨參選2020總統的人選，會持續全力以赴、努力不懈，當個帶個民眾幸福的人選。

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關鍵字：朱立倫,國民黨,總統大選,2020

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