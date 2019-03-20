雲端最前線／對戰賴清德蔡英文21日登記拚連任

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民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德領表登記參加黨內初選，震驚政壇，然而，以新北市議員張志豪為首的年輕世代19日代理總統蔡英文前往黨部領表，阮昭雄受訪時透露蔡英文會在20日正式登記。對此議題，《雲端最前線》20日邀請立法委員趙天麟、新北市議員張志豪、台北市議員李柏毅、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討民進黨2020黨內初選風波。

賴清德領表登記參加黨內初選，震驚政壇，英系掌門人陳明文在內等22名民進黨立委，19日上午召開記者會聲援總統蔡英文。蔡英文也強調，賴清德參選是黨內初選機制，「國家政務還是第一優先」。

▲年輕世代代理蔡英文黨內初選領表。（圖／記者陳家豪攝）

不過，民進黨黨內年輕世代的公職代表，以新北市議員張志豪為首，號召包括阮昭雄、江肇國、張秉鈞、林智鴻及張以理等人，在19日前往民進黨中央代表蔡英文領表。張志豪受訪時表示，總統週四就要代表台灣出訪，還要負責國政、國家發展，因此接受總統委託，年輕世代代表總統領表，也希望可以號召更多年輕人站出來支持蔡英文。

阮昭雄說，這次幾位年輕人代表要把基層聲音反映出來，也盼黨內可以更團結、繼續向前進，他也透露，蔡英文將在20日正式登記拚連任，但詳細時間還沒決定。

另外，賴清德18日領表登記民進黨內總統初選時，第一時間點名高雄市長韓國瑜，期待明年與韓進行君子之爭。民進黨人士解讀，賴清德意在形塑他是綠營最強，邊緣化可能投入總統大選的台北市長柯文哲，讓綠軍基本盤回歸。

▼賴清德拜會李登輝。（圖／記者許靖騏攝）

值得一提的是，中選會19日委員會議討論通過第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉投票日及工作進行程序表，正式拍板2020總統、立委大選將在明年1月11日（星期六）同日舉行投票。對此議題，《雲端最前線》20日邀請立法委員趙天麟、新北市議員張志豪、台北市議員李柏毅、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討民進黨2020黨內初選風波。

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