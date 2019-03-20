　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／對戰賴清德蔡英文21日登記拚連任

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德領表登記參加黨內初選，震驚政壇，然而，以新北市議員張志豪為首的年輕世代19日代理總統蔡英文前往黨部領表，阮昭雄受訪時透露蔡英文會在20日正式登記。對此議題，《雲端最前線》20日邀請立法委員趙天麟、新北市議員張志豪、台北市議員李柏毅、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討民進黨2020黨內初選風波。

賴清德領表登記參加黨內初選，震驚政壇，英系掌門人陳明文在內等22名民進黨立委，19日上午召開記者會聲援總統蔡英文。蔡英文也強調，賴清德參選是黨內初選機制，「國家政務還是第一優先」。

▲▼年輕世代代理蔡英文黨內初選領表,合影,候選人資料表。（圖／記者陳家豪攝）

▲年輕世代代理蔡英文黨內初選領表。（圖／記者陳家豪攝）

不過，民進黨黨內年輕世代的公職代表，以新北市議員張志豪為首，號召包括阮昭雄、江肇國、張秉鈞、林智鴻及張以理等人，在19日前往民進黨中央代表蔡英文領表。張志豪受訪時表示，總統週四就要代表台灣出訪，還要負責國政、國家發展，因此接受總統委託，年輕世代代表總統領表，也希望可以號召更多年輕人站出來支持蔡英文。

阮昭雄說，這次幾位年輕人代表要把基層聲音反映出來，也盼黨內可以更團結、繼續向前進，他也透露，蔡英文將在20日正式登記拚連任，但詳細時間還沒決定。

另外，賴清德18日領表登記民進黨內總統初選時，第一時間點名高雄市長韓國瑜，期待明年與韓進行君子之爭。民進黨人士解讀，賴清德意在形塑他是綠營最強，邊緣化可能投入總統大選的台北市長柯文哲，讓綠軍基本盤回歸。

▼賴清德拜會李登輝。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼賴清德拜會李登輝,賴神受訪。（圖／記者許靖騏攝）

值得一提的是，中選會19日委員會議討論通過第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉投票日及工作進行程序表，正式拍板2020總統、立委大選將在明年1月11日（星期六）同日舉行投票。對此議題，《雲端最前線》20日邀請立法委員趙天麟、新北市議員張志豪、台北市議員李柏毅、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討民進黨2020黨內初選風波。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
快訊／迪士尼、福斯正式合併！《X戰警》回歸《復仇者》
法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」鬆口曝：想結婚
吳亞馨掉半球…鏡面反射「半裸男」！杜拜奢華行程曝光

關鍵字：雲端最前線,楊文嘉,賴清德,蔡英文,民進黨,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖？

新式身分證不放國旗？　藍委哽咽不排除明年推公投

領表選立委　王鴻薇：當選要讓陳水扁回監獄

竹市議會激戰　劉康彥質疑議長許修睿：被刪預算不開心公審市長？

獨／滿滿台灣的《島耕作》！弘兼憲史竟被「發爐」嚇傻

賴清德緬懷從政「啟蒙老師」陳定南　展現惜情一面

民進黨初選起跑　賴清德參訪陳定南紀念園區：緬懷清廉勤政

屏東音樂節卡司爆強！三大天后＋魏如萱產後首唱

綠委連署挺英逼退賴清德　陳水扁：陷蔡總統於不義

美方對柯文哲好奇　林濁水：赴美功課勉強過關

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖？

新式身分證不放國旗？　藍委哽咽不排除明年推公投

領表選立委　王鴻薇：當選要讓陳水扁回監獄

竹市議會激戰　劉康彥質疑議長許修睿：被刪預算不開心公審市長？

獨／滿滿台灣的《島耕作》！弘兼憲史竟被「發爐」嚇傻

賴清德緬懷從政「啟蒙老師」陳定南　展現惜情一面

民進黨初選起跑　賴清德參訪陳定南紀念園區：緬懷清廉勤政

屏東音樂節卡司爆強！三大天后＋魏如萱產後首唱

綠委連署挺英逼退賴清德　陳水扁：陷蔡總統於不義

美方對柯文哲好奇　林濁水：赴美功課勉強過關

還需時間休息　李宗偉確定退出大馬公開賽

奧克拉荷馬第一人！　雷霆21日正式退休柯里森球衣

醜鞋風潮！New Balance數字潮鞋新作　增4CM顯長腿

保險局拍板！　小額終老保險增保額、開放每人可買2張

投資人注意了！逐筆交易擬真平台25日開始練兵　提供盤後下單測試

小黃硬闖平交道！火車「撞屁股」　警持撞斷保險桿找人

柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖？

桃猿吉祥物突如其來熊抱　蔡英文驚訝：我的隨扈在哪裡

批新課本難產、放水　 教團：新課綱應分階段實施109年再實施

星・上妝／36歲深田恭子演活25歲老師，完美凍齡就靠「3招」

政治熱門新聞

台灣有變嗎？他列17條小英政績..

韓國瑜會議上飆罵原來被罵的是他

最美村姑敗選！母爆料遭阿扁出賣

立法院「人全不見」剩黃國昌　網..

2億合約！高雄產品粵港澳大灣區

2020換發新身分證　將會取消..

韓國瑜是務實水果行銷王　羅智強..

韓國瑜賣水果「一出手」真情流露..

蔡英文三年改變台灣什麼　網：薪..

蔡英文應戰賴清德　急召高層官邸..

柯P室友：首次見他竟讀高級化學

賴清德參戰2020　爆出3祕辛

保皇派怎看賴清德選總統？　卓榮..

黃國昌獨守立院　主席台上睡著了

更多熱門

相關新聞

賴清德緬懷從政啟蒙老師陳定南

登記角逐民進黨黨內總統初選的行政院前院長賴清德，20日參訪宜蘭前縣長陳定南紀念園區，緬懷他從政之路的「啟蒙老師」陳定南，園區志工說，賴神遇上人生重要轉折，會到陳定南園區沈澱心情。

賴清德參訪陳定南紀念園區

「蔡賴對決」誰贏面大？林佳龍表態了

綠委連署逼退賴清德　陳水扁：陷蔡英文於不義

蔡正元籲國民黨：徵召民調最強者

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判開槍燒車

台灣有變嗎？他列17條小英政績：選對人了

極品辣媽抱兒子洗澡「邪惡雪球照」！　95％激似曾愷玹

林依晨辣曬「比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

網友認證「最不想娶」女生Top10！

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！女方超辣真面目曝光

目睹女友戰舊愛！他抽菸後捅死小王

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴血

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面