為了2台空氣清淨機　二林工商校長鄭玉珠詐領公關費被起訴　

▲二林商工校長鄭玉珠涉嫌詐領公關費，被檢方提起公訴。（圖／翻攝自鄭玉珠臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣國立二林工商前校長鄭玉珠在2017年購買空氣清淨機，卻拿不實發票給學校核銷，向學校詐得2萬5550元，遭檢舉涉嫌詐領公關費，彰化地檢署19日偵結，認為鄭玉珠貪圖私利，且犯後否認犯行，甚至企圖趁機勾串證人影響案件調查，依違反商業會計法罪嫌起訴。

檢舉校長涉弊的有超過60名教職員與家長會長，除了聯署向國教署陳情，更在並於2月開學日在學校穿堂擺放抗議標語，引發校間師生議論。

起訴書指出，鄭玉珠擔任校長期間，在2017年11月5日到台南百貨公司專櫃先購得1萬7800元的空氣清淨機，贈送給與推動校務無關的王姓友人，同年月29日卻拿發票要求收銀員開立同金額但日期為11月1日、品名為「Dyson Supersonic(限量版)數量1」的不實估價單，鄭玉珠將估價單交回學校核銷，學校因此核撥1萬7800元。

鄭玉珠又在去年12月24日又想到專櫃購買空氣清淨機，但她先佯裝想買5支總價7750元的吹風機，拿得發票後卻返回專櫃表示吹風機又換成空氣清淨機，不足差額9050元鄭以的禮券支付，鄭最後仍以吹風機發票申請公關費，學校因此核撥7750元給鄭。

彰化地檢署2月20日傳喚10多人，偵訊到21日凌晨，庭訊中場鄭還Line訊要相關人等如何回覆檢方應訊，檢察官因此認為鄭的行為構成詐2欺取財，以串證、滅證之虞向法院聲請羈押禁見，還被地院諭令20萬元交保，限制住居。

教育部5日也召開「國立高級中等學校校長成績考核小組會議」，以彰化縣國立二林工商校長鄭玉珠涉貪事證明確，決議記大過、調離校長現職及移送監察院查處。

【相關新聞】



►偵查庭傳LINE串證 二林工商校長涉詐欺20萬交保



►買枕頭、咖啡杯通通申報 國立二林工商校長遭搜索調查