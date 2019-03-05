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空氣髒到鐵肺都報廢！北中南大樓全「淹沒」　地方媽媽5招自救

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▲▼網友PO出數張「灰白照」指控台中空氣汙染嚴重。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友PO出數張「灰白照」指控台中空氣汙染嚴重。（圖／翻攝自爆料公社）

生活中心／綜合報導

台中花博吸引全台旅客朝聖，開幕首日便湧進3-5萬人潮，精心的場景也大獲好評。但台中設有火力發電廠、工業區、科技園區等高耗能、高耗水及高污染產業，空氣污染問題一直都困擾著當地居民，尤其冬天西岸空氣污染嚴重，很大原因為「中國大陸移入的境外污染源」，以及「風向內吹而無法飄散」。近期有許多網友拍下市區灰濛濛一片的慘況，開玩笑說「讓大家來用肺過濾這些霧霾」。其實不僅是中南部空氣品質堪慮，北部人車擁擠、交通工具排放的廢氣量大，加上境內污染北移以及中國大陸霧霾逼台，空氣品質也日益下降中。

▲▼南部空汙嚴重，有粉絲團PO出比對圖，表示85大樓被消失。（圖／翻攝南部反空污大聯盟臉書粉絲團）

▲南部空汙嚴重，有粉絲團PO出比對圖，表示85大樓消失。（圖／翻攝南部反空污大聯盟臉書粉絲團）

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▲台北空污▼ 。（圖／記者周書羽攝）

▲台北人車擁擠空污問題日益嚴重，101「若隱若現」。（圖／記者周書羽攝）

▲▼中國大陸哈爾濱空汙。（圖／路透）

▲中國大陸哈爾濱的空汙狀況嚴重，灰白的煙霧不禁讓人聯想侵台的霧霾。（圖／路透）

霧霾有多可怕？據法國媒體《法蘭西24》（France 24）報導，歐洲運輸與環境協會研究結果顯示「PM2.5（懸浮微粒）或更小的懸浮微粒，可以深入肺部並進入血液，引發疾病和氣喘」，若將空氣中的PM2.5比喻成香菸的危害，「在中國若遇到霧霾，就好像1天吸60根菸」。全台人人自危，空氣品質紫爆可盡量減少外出，或是戴口罩自保，然而以為躲在家裡就沒事？研究指出室內比室外的空氣污染嚴重5倍，不只PM2.5會穿透紗窗進入家中，烹飪時的煎煮炒炸散發油煙，PM2.5也會瞬間飆高；此外，棉被、沙發、地墊、窗簾等布織品還藏有看不見的塵蟎。各種過敏原的大集合，導致家庭成員「哈啾！」「咳咳！」聲不斷，過敏現象週而復始難以根除。尤其是家庭主婦、銀髮族和小嬰兒更是幾乎24小時待在室內，成了空污高危險群。

▲▼1103C環團反空污大遊行。（圖／記者許展溢攝）

▲PM2.5有害健康，環團發起反空污大遊行。（圖／記者許展溢攝）

戶外空氣有待產官學界共同研擬改善計畫，牽涉產業結構與經濟發展等複雜因素，勢必是一場長期抗戰。「自己的健康自己顧」，所幸家中空氣品質可自己維護！網路上有許多自保妙招，地方媽媽超推抗空汙Top5，從口鼻保護、室內清潔、衣物洗曬，以及抽油煙機使用等方法多管齊下，就是希望家人別再用肺過濾髒空氣。

1. 紫爆出門防PM2.5，要戴N95或醫療級口罩

2. 避免室內燒香、吸菸、使用蚊香（以上都是PM2.5來源）

3. 織品勤洗滌，尤其是剛從戶外進門後身上所穿的衣物，常成為空污漏洞

4. 購置空氣清淨機。此外，冷氣機、空氣清淨機的濾網要每天都保持乾淨

5. 烹飪時，只要開火要開抽油煙機，熄火後再多抽10分鐘

以上Top 5大部分為生活小習慣，一開始可能需要常常自我提醒，時間久了也就能習慣成自然，只有「購置空氣清淨機」常常讓民眾一個頭兩個大，眾多品牌不知怎麼挑？空間坪數怎麼算？哪些是必備功能？以最新上市的Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖空氣清淨機HP04為例，目前不僅是各大通路詢問度最高的明星商品，更是最新科技的聰明家電，在濾淨效果上，配備封閉式「HEPA玻璃纖維」等級的濾網，加強3倍活性碳，科學證實能夠過濾PM2.5，捕抓99.95％的懸浮微粒，吸附有害的氣體異味與殺菌效果，像是甲醛、苯等發揮性有機化合物也可一概清除，讓新鮮空氣重新循環，還能夠直接設定理想溫度結合空氣清淨與循換風扇的優勢，調節溫度與空氣品質，四季皆能使用。

此外，Dyson擁有多款空氣清淨機，能夠讓消費者選擇最符合家中需求的機種，例如：二合一設計的「涼風空氣清淨機」可以智慧淨化有害氣體，同時當作涼扇吹送，時尚外觀因不佔空間，一台抵兩台，圍繞室內的沙發、桌椅，增添居家時尚氣息。

那麼空氣清淨機應該放置在居家的哪個角落呢？專家建議盡可能貼近活動的範圍，能夠使人體直接呼吸到最乾淨的空氣，每次至少開機1小時並定期更換濾材，達到空氣清淨的效果。Dyson空氣清淨機的送氣角度比照電風扇設計，角度設定在45度～350度的廣角動線，無論幾坪的空間都能吹送乾淨空氣，均勻擴散每個角落，讓「家」變成會呼吸的住宅。

多種Dyson空氣清淨機現正優惠中：http://bit.ly/2Ed0JIg

▲▼Dyson空氣清淨機＋吸塵器。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣空污問題嚴重，許多家庭開始自備「空氣清淨機」淨化居家，希望改善生活空間品質。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：空污,空氣清淨機,Dyson

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